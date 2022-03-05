北京冬殘奧︱劉子旭力壓烏克蘭奪首金　中國首日即創歷屆最佳成績

北京冬殘奧正式開幕，中國代表團周六（5日）憑劉子旭於冬季兩項男子短距離（坐姿組）比賽奪冠，贏得今屆賽事首面金牌。
劉子旭在比賽以18分51.5秒衝線，快第二位的烏克蘭選手17.5秒，而隊友劉夢濤則獲得銅牌。
值得一提，中國自2002年美國鹽湖城冬殘奧參賽以來，直至去屆在平昌才於輪椅冰壺混合團體賽摘下史上首金，所以劉子旭這牌金牌，是中國史上第二面冬殘奧金牌，亦是首塊冬殘奧個人項目金牌。
據內地傳媒報道，現年25歲的劉子旭於11歲時慘遇車禍需要截肢，從此只能依靠輪椅和拐杖行動。他16歲開始練習射箭，進步神速，18歲在四川全運會中取得了團體第四名；直至4年前才轉戰冰雪運動，卻在短時間內交出亮麗成績。
劉子旭賽後受訪時表示，因訓練時表現失準，所以賽前內心十分忐忑，對奪金喜出望外。「很出乎意料，我覺得主要是因為今天比賽時心裏沒有雜念，專心去比賽了。」被問及奪金後最想做什麼，他只說「現在最想回去，太冷了。」
另外，中國運動員郭雨潔亦在冬季兩項女子短距離（站姿組）比賽中奪金，中國首日暫時奪得2金3銀3銅，已打破去屆創下的1金歷屆最佳成績。中國暫排獎牌榜次席，僅亞於已奪3金3銀1銅的烏克蘭。
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