歐聯｜賓施馬再做救世主　17分鐘連中三元領皇馬逆轉PSG晉級

巴黎聖日耳門與晉級歐聯8強無限接近，卻敵不過賓施馬。這名皇馬隊長17分鐘連中三元，一己之力助球隊反敗為勝，總比數3：2反勝PSG晉級。不過，賓施馬扳平的入球，疑似犯規在先，普捷天奴直斥球證這犯錯難以接受。



歐聯16強次回合，皇馬回歸主場再鬥巴黎聖日耳門，多次與皇馬扯上關係的基利安麥巴比，今仗繼續以表現擦亮自己的履歷表，上半場中段接應文迪斯的回傳撞射建功，可惜隊友越位在先。其後一次反擊，麥巴比面對阿拉巴，在對方不敢出腳下起腳得手，39分鐘領先，總比數拉開至2：0。

麥巴比換邊後再有機會，皇馬後場誤傳，麥巴比接應尼馬直線，更巧妙地扣過高圖爾斯再送入網，但再一次越位在先。麥巴比兩次詐糊，PSG出線埋下伏筆。

麥巴比下半場瀟灑地扣過高圖爾斯再建功，可惜越位在先，為出局埋下伏線。（Getty Images）

皇馬今仗追平，要多得巴黎門將當拿隆馬過度「定檔」，在自己禁區遲遲未傳給隊友，賓施馬殺到並落腳攔截，當拿隆馬倒地但球證未有示意，雲尼斯奧斯衝前回傳予賓施馬射入，61分鐘追平，燃起皇馬希望。皇馬中場大腦﹑36歲的莫迪歷策動攻勢，其後再妙傳予剛好沒有越位的賓施馬，省中馬昆奴斯照入網。這名PSG隊長其後一次失誤，直接「助攻」讓賓施馬撞射破網，後者17分鐘內大演帽子戲法，結果皇馬順利上演一場精彩的逆轉勝，以總比數3：2力克巴黎聖日耳門晉級8強。

賓施馬近門撞射得手，為皇馬反擊掀起序幕。（Getty Images）

賓施馬極速「戴帽」，除了領皇馬晉級外，亦打破多項紀錄，他在皇馬生涯累積309個入球，榮升史上第3入球多的球員，同時追平名宿亨利，以411球成為史上入球最多的法國球員。此外，他以34歲80天之齡，成為歐聯史上最年長連中三元的球員。

賓施馬17分鐘連中三元，成為歐聯史上最年長「戴帽」的球員。（Getty Images）

賓施馬攻入的首個入球卻惹來爭議，他與當拿隆馬有身體接觸，球證卻未有吹罰，PSG主帥普捷天奴賽後直斥球證的決定離譜，「賓施馬的犯規是顯而易見，我不明白為何球證沒有翻看VAR，這是球證的重大失誤，我不敢相信2022年還會發生這種事情。」賓施馬則認為當拿隆馬是因為他給予巨大的壓力，才會出現犯錯。

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Real Madrid 1-1 PSG #UCLpic.twitter.com/meEESEUI0S — Birdiefootball (@birdiefootball) March 9, 2022

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