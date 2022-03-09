歐聯︱山齊士被逐引熱議　高普轟早應領紅　利物浦名宿：普通犯規

利物浦對國際米蘭的歐聯賽事中，阿歷斯山齊士因侵犯法賓奴領第二面黃牌被逐，賽後引起一番激烈討論。



歐聯16強次回合，利物浦主場0：1不敵國際米蘭，兩回合計仍贏2：1晉級八強。紅軍今場雖然3次中楣或中柱，有點欠運，但在國際米蘭入球後不久，即有山齊士累積兩黃被逐，紅軍擁有人數優勢下終未有多失，順利出線。

不過，山齊士第二張黃牌在賽後引起熱議。當時這位智利翼鋒在中場飛身搶截，腳尖先踢走皮球，但皮球省中利物浦防中法賓奴彈走，山齊士亦收掣不及，踢中對方右腳腳踝，結果領第二面黃牌。

山齊士先踢中皮球，再踢中法賓奴，被球證出示第二張黃牌。（網上截圖）

紅軍領隊高普被問及時，根本不屑討論。「我不明白為什麼要討論這話題？他飛撲過來，無法控制自己，從而以一種糟糕的方式踢低法賓奴。上半場他沒有因對堤亞高（艾簡達拿）犯規而染紅，就已經很幸運。」

山齊士上半場補時階段，在未有踢中波的情況下，飛剷艾簡達拿，用鞋底踢中其右腳接近膝頭的位置，因此先領第一張黃牌。

今仗為電視台擔任評述的利物浦名宿加歷查認為，山齊士侵犯艾簡達拿是「比黃牌更差（more than a yellow）」的犯規；前阿仙奴射手亨利就直指該攔截是「有爭議的紅牌（a debatable red）」。不過，兩人同時表示，山齊士的第二面黃牌並不合理，只是出於不幸。

亨利說：「有時球證很刻板地按球例判決，但若你踢過波，就知道他（山齊士）根本沒有甚麼可以做，他的腳只能向上，因為他踢中球了。」另一位評述舒米高（Peter Schmeichel）亦認同：「當你伸腳全速向前，就不能完全收腳，山齊士先踢到皮球，這點就足夠（不是黃牌）。」

利物浦0：1國際米蘭精華，山齊士兩黃一紅片段由6分51秒開始：

加歷查再分析，指假如山齊士是用鞋釘飛向對手爭波，自己肯定不會同情對方，但情況並非如此。「他用腳尖爭波，爭贏了，但腳無法不往那方向踢中對手。他踢得不是很高，只是腳踝或鞋面，所以只是一個普通犯規，甚至連黃牌的邊也觸不上。」

在執掌阿仙奴時購入山齊士的雲格，則把矛頭指向被侵犯的法賓奴，他認為「扮嘢」跟聰明只是一線之差。「他（法賓奴）是『扮嘢』（cheating），反應過度，可能他真的有點痛，被山齊士接觸到，所以你不能說他完全假裝，但他能快一點站起來。」

雲格認為，山齊士一心爭波，根本不想傷害法賓奴，所以揚言是球證的判決殺掉了比賽。不過，他相信紅軍兩回合的表現仍然值得晉級。