歐聯｜36歲莫迪歷八面玲瓏　由後場一手策動皇馬反先入球

莫迪歷年屆36歲，據聞皇家馬德里有意與這名克羅地亞老將續約一年。家有一老，如有一寶，莫迪歷今仗對巴黎聖日耳門再度展示身價，即使年紀不輕，仍然有上佳的表現，由後場一手策動皇馬第2個入球，不禁令人感歎：「佢真係36歲？」



外界曾經質疑，皇馬經常排出3中場陣式，以莫迪歷（Luka Modric）夥拍卻奧斯及卡斯米路，3人皆年過30，他們能否跟隨球賽的節奏。36歲的莫迪歷今仗告訴大家，年紀只是個數字。

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皇馬半場晉級形勢不理想，總比數兩球落後巴黎聖日耳門，下半場先由賓施馬努力拍甩當拿隆馬腳下球，再撞射入網，追成較接近紀錄。下半場中後段，莫迪歷在後場成功截到尼馬的傳球，隨即引球出擊，以速度壓過兩名對手，在中圈附近傳給左路的雲尼斯奧斯，這名克羅地亞中場再接應隊友回傳，禁區內交出致命傳送，由賓施馬射入反超前一球。

莫迪歷與賓施馬兩大老將齊發威，助皇馬驚天反勝PSG晉級。（Getty Images）

除了進攻，莫迪歷防守方面同樣貢獻良多，他更「釘死」美斯，其中一腳清脆攔截，完美解除PSG的反擊。莫迪歷今仗交出亮眼的數據，對方危險地帶有12次傳送，其中6次傳入對方禁區，4次成功攔截，3次盤扭推過對手全數成功。

一名36歲的球員，在歐聯交出這些數字，就證明了為何皇馬要留住莫迪歷。

莫迪歷今仗交出的亮眼數據。（Twitter截圖）

莫迪歷今仗大師級表現：

Stop That Luka Modric You Are 36. pic.twitter.com/9nP500EZR0 — Stop That Taarabt (@StopThatTaarabt) March 10, 2022

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