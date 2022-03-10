車路士即時禁止營利支出有上限　艾巴莫域治被英政府制裁凍結資產

俄羅斯攻打烏克蘭，車路士班主、俄羅斯富商艾巴莫域治被視為親普京人士，今午（10日）被英國財政部正式列入制裁名單，車路士即時受到牽連。
英國政府下令即時凍結「油王」的資產，意味車路士賣盤計劃陷入停滯。車路士暫時禁止一切營利活動，只可在特別准許下維持球會運作。
英國財政部今午宣布進一步制裁親俄人士，回應俄烏戰事。車路士班主艾巴莫域治榜上有名，名下資產遭凍結，並禁止離境。英政府發出的文件形容艾巴莫域治與普京保持「以十年計的緊密關係」，「此關係讓他從普京及俄國政府身上，得到經濟及其他實質利益」，因此制裁這名「親俄政府寡頭」。
文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）在 twitter明示，行動要令與俄羅斯總統普京相關的人士付出代價。她亦知悉制裁將影響到車路士及英超，為盡可能減低影響，已向車路士發出「特別許可」，容許球會維持運作，同時針對艾巴莫域治，阻止他藉球會牟利。
艾巴莫域治上星期表明尋求買家，接手車路士，賣盤行動在今次制裁令下亦暫時被停止。
該許可讓車路士向職球員支薪，支付球隊應付賽事的交通成本，上限2萬鎊，主場賽事支出上限50萬鎊。季票持有人或已購入個別場次門票者仍可入場觀戰，直播賽事不受影響。但由於球會不准營利，故此即時停止發售門票，售賣精品的球會專門店亦要關閉。英政府補充，將會不斷審視許可的內容。
艾巴莫域治於2003年入主車路士，協助該倫敦球會走向輝煌，盡攬一切榮譽，包括多次英超冠軍及兩次歐聯，最新一座錦標是2月的世界冠軍球會盃。
英國新一輪俄羅斯制裁名單車路士班主有份 油王早前已確認賣盤足球轉會｜車路士國腳級守將勢自由身離隊 答允巴塞拒絕英超球隊英超｜油王不賤賣傳車路士拒25億英鎊報價 難售予沙特及中國資金車路士5大後悔收購 真禾特「水份」滿滿 03年梅度吸毒最經典油王賣盤︱曾加盟車路士的超級巨星 杜奧巴一人閃耀慘淪神鋒墳墓英超︱車路士盛傳四出找買家 瑞士富商踢爆油王想盡快甩手英超｜俄羅斯富商艾巴莫域治證售車路士 收益捐烏克蘭戰事受害者車路士油王班主應烏克蘭要求助斡旋 「為和平會談盡一分力」英超︱艾巴莫域治深情痛別車路士 入主史丹福橋19年贏盡一切錦標英超｜杜慈遭記者狂問艾巴莫域治問題 激動打斷：我不是政客英超｜英國重鎚制裁俄羅斯 艾巴莫域治交出車路士管理權