車路士即時禁止營利支出有上限　艾巴莫域治被英政府制裁凍結資產

俄羅斯攻打烏克蘭，車路士班主、俄羅斯富商艾巴莫域治被視為親普京人士，今午（10日）被英國財政部正式列入制裁名單，車路士即時受到牽連。

英國政府下令即時凍結「油王」的資產，意味車路士賣盤計劃陷入停滯。車路士暫時禁止一切營利活動，只可在特別准許下維持球會運作。



英國財政部今午宣布進一步制裁親俄人士，回應俄烏戰事。車路士班主艾巴莫域治榜上有名，名下資產遭凍結，並禁止離境。英政府發出的文件形容艾巴莫域治與普京保持「以十年計的緊密關係」，「此關係讓他從普京及俄國政府身上，得到經濟及其他實質利益」，因此制裁這名「親俄政府寡頭」。

艾巴莫域治入主車路士，球隊走上輝煌之路，今天卻來到共患難時間。（Getty Images）

文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）在 twitter明示，行動要令與俄羅斯總統普京相關的人士付出代價。她亦知悉制裁將影響到車路士及英超，為盡可能減低影響，已向車路士發出「特別許可」，容許球會維持運作，同時針對艾巴莫域治，阻止他藉球會牟利。

艾巴莫域治上星期表明尋求買家，接手車路士，賣盤行動在今次制裁令下亦暫時被停止。

車路士主場史丹福橋球場的商店，曾在2020年疫情大爆發之際關閉，如今因為制裁又要「收舖」。（Getty Images）

該許可讓車路士向職球員支薪，支付球隊應付賽事的交通成本，上限2萬鎊，主場賽事支出上限50萬鎊。季票持有人或已購入個別場次門票者仍可入場觀戰，直播賽事不受影響。但由於球會不准營利，故此即時停止發售門票，售賣精品的球會專門店亦要關閉。英政府補充，將會不斷審視許可的內容。

艾巴莫域治於2003年入主車路士，協助該倫敦球會走向輝煌，盡攬一切榮譽，包括多次英超冠軍及兩次歐聯，最新一座錦標是2月的世界冠軍球會盃。