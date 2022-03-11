桌球｜丁俊暉連贏4局反勝威爾遜洗頹風　逾一年首勝排名前16球手

中國球手丁俊暉打出近期最精彩的勝仗，在土耳其大師賽次圈，他先落後1：3下連贏4局，以5：3反勝威爾遜（Kyren Wilson）晉級，超過一年來終於贏到世界排名前16位的球手。



在昨日的比賽，丁俊暉其實入局較快，首局以68：1先拔頭籌，但接着失誤較多，連輸3局，落後1：3。休息後，丁俊暉手感火熱，先以122：0追到2：3，跟着一棒打出105度，以133：0連續兩局派蛋，追平3：3平手。

丁俊暉在第7局再次一棒破百，一棒打出100度，贏100：35，領先4：3。在致勝一局，兩人爭持激烈，儘管丁俊暉細分領先，但威爾遜一直頑強防守，最終丁俊暉以83：68贏得這局，以5：3反勝排名第5位的威爾遜。

丁俊暉致勝的第8局，與威爾遜打了1小時4分鐘。丁俊暉這場反勝晉級，更終結了自己過去475日、連續14場對世界排名前16球手輸波的尷尬紀錄。