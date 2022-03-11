車路士被制裁一沉百踩　球衣贊助叫停合作　隨時觸發割席潮

英國政府對車路士班主艾巴莫域治執行制裁令，牽連甚廣，由球衣贊助商「3英國」響起第一炮，英政府宣布制裁後約一小時，「3英國」緊隨公布暫停與車路士的合作，更表示將抽起球衣上的贊助。



車路士的117周年會慶，收到一份最不想收到的「生日禮物」，英國政府宣布制裁班主艾巴莫域治，連帶車路士亦受影響，即時停止發售門票，售賣精品的球會專門店亦要關閉，英國文化大臣杜慧詩（Nadine Dorries）表明絕非趕盡殺絕車路士，特意向車路士發出「特別許可」，容許球會維持運作。

車路士廿年王朝一朝喪？英國政府向油王施辣招 藍軍出事︱01球評

車路士即時禁止營利支出有上限 艾巴莫域治被英政府制裁凍結資產

車路士受油王被制裁所牽連，眾將亦顯得心事重重。（Getty Images）

制裁令殺到，牽一髮動全身，連與車路士有合作關係的私營機構亦準備「割席」。車路士的球衣贊助「3英國」，成為首間「鬆人」的贊助商，隨即發聲明暫時終止與車路士的合作，將抽起球衣及球場內所有有關元素，並再度表態支持烏克蘭。

車路士與「3英國」在2020初開始合作，贊助金額每年達4000萬鎊，原定的合作期至2023年夏天屆滿。

「3英國」率先與車路士割席，勢將不再出現在車路士球衣上。（Getty Images）

「3英國」只是首間與車路士割席的機構，先例一開隨時觸發「割席潮」，Nike及現代汽車同樣考慮終止合作，後者在周四發聲明，表示正在重新審視與「藍軍」的合作關係。倘若車路士失去這些贊助商的話，對球隊財政將有莫大影響。

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車路士球衣手臂上的現代汽車，同樣表示重新考慮是否繼續贊助車路士。（Getty Images）

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