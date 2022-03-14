網球熱話︱美國球手開出史上最慢Ace　球輕如燕軌跡超陰濕︱有片

美國印第安威爾斯公開賽首圈，由兩位東道主球手基利斯（Maxime Cressy）及伊班克斯（Christopher Eubanks）對撼，卻上演有趣一幕。



基利斯最終雖以盤數1：2落敗，但他全場共15次發球直接得分，而其中一球Ace的片段更在網上瘋傳。基利斯開波時疑似「撻拍」，令網球軟弱無力、以拋物線慢慢飛過網，據現場統計，網球時速僅僅只有26英哩（約42公里）。

不過，由於比賽場地當日不時吹起陣風，網球過網後突然下墜，並有點倒旋，落地後隨即彈向後，並往場邊飛走，令伊班克斯欲救無從，只能舉手投降。

基利斯一次幸運發球令他成為話題人物。（Getty Images）

自有紀錄以來，男單發球球速最快的一次，的是由澳洲球手森哥夫於2012年創下的時速163.4英哩（約263公里）。因此憑此球直接得分，實屬十分罕見，也有點運氣，被外國媒體稱為「史上最慢的Ace」。

基利斯得分後也忍不住偷笑，現場觀眾亦歡呼起來，連直播評述員也指自己人生從未見過這種情況。

外國網民也形容，網球有如「風中的羽毛」，溫柔地飄過網，更稱要為它命名為「Cressy Crescent（基利斯的新月）」，把這記軌跡彎如月亮的發球載入網球字典。

「受害人」伊班克斯賽後表示，自己當時看得目瞪口呆，「我像是被『凍結』了，根本沒法子接發球，只能夠盯着網球落地。這陣風也太狡猾了吧。」伊班克斯晉級後，未能再進一步，次圈被挪威球手魯迪（Casper Ruud）淘汰。