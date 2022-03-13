網球︱大坂直美遭球迷辱罵傷心出局　俄羅斯對手：我什麼也聽不到

日本球手大坂直美在美國印第安納威爾斯大師賽（Indian Wells Masters）受到球迷莫名其妙辱罵，心理狀況大受影響之下，被俄羅斯球手古達美杜娃（ Veronika Kudermetova）擊敗。

賽後她罕有獲得發言機會，哭着向球迷說出一番心底話。



深受情緒病困擾的大坂直美，比賽中途受球迷辱罵，難過得哭了。（Getty Images）

4次贏得大滿貫的大坂直美，受到情緒病困擾好一段時間，今次賽事是她自2021年9月美國網球公開賽後暫停出賽，再重新參加的第三個比賽。

這場印第安納威爾斯大師賽次圈賽事第一盤首局，當古達美杜娃打破大坂直美發球局，比賽中途觀眾席上突然有一個女人大叫：「大坂直美，你真差勁」（Naomi, you suck）。大坂直美被辱罵後明顯極不開心，立即停下來，詢問主裁判可否將大叫那觀眾趕出場，不久後在轉場期間，再詢問能否借用主裁判的米高風跟觀眾講幾句話，她兩個要求均被拒絕。

大坂直美找不回比賽節奏，大敗出局。（Getty Images）

負責今次賽事的WTA主管活特（Claire Wood），到場內與大坂直美詳談，並告訴主裁判：「如果事情再次發生，我們要找他出來。」事件大大影響大坂直美的作賽心情，最終未能尋回比賽節奏下，以0：6、4：6連輸兩盤落敗出局。賽後她要求發言，今次終獲大會接受。

她忍着眼淚說：「我以前也曾被辱罵，它不大會影響到我。可是在這裏被辱罵，不知何故令我腦海中不斷重演維納絲和莎蓮娜被辱罵的一幕，我已努力嘗試不哭。」她所說的是2001年，同樣是印第安納威爾斯大師賽，威廉絲姐妹和父親李察被全場球迷喝倒采和辱罵，大坂直美稱：「如果你從未看過，我應該去看看。」威廉絲姐妹因此杯葛印第安納威爾斯大師賽14年之久，直到2015年才再次參賽。時隔20年，去年莎蓮娜接受訪問時說，至今仍為當年事件感到困擾。

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大坂直美今仗對手古達美杜娃聲稱，「那是我的發球局，我十分專注地比賽，當時聽不到那女士說什麼，也不明白好在說什麼。但那個時刻之後，我看着大坂直美，她開始哭泣。」

古達美杜娃聲稱「聽不到」觀眾辱罵大坂直美。（Getty Images）

年僅24的大坂直美，自從2018年首次贏得大滿貫錦標以來，一直受到心理問題困擾。轉捩點是2021年法國公開賽拒絕接受傳媒賽後訪問引發連串風波，她最終退賽並宣布不會參加溫布頓。2020東京奧運她成為開幕禮負責點燃聖火的最後一棒火炬手，奧運女單賽事主場之利下被視為金牌熱門，可惜連贏兩場後，16強不敵捷克球手禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）出局。

之後在美網第三圈出局，衛冕失敗的她宣布「無限期休戰」，又稱：「打網球不再令她感到快樂」。直到今年初，大坂直美在澳洲再次拿起球拍，在墨爾本夏季系列賽1闖入四強，惟因腹部受傷退賽。澳洲網球公開賽她力求衛冕，戰至第三圈出局。印第安納威爾斯大師賽是今復出以來第三項賽事，卻以遺憾方式出局。疏於比賽之下，這位前世界「一姐」的世界排名已跌至78位。