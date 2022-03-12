網球｜祖高域拒打疫苗恐失2億贊助　兩大師賽被逼退出轉戰紅土

塞爾維亞網球手祖高域堅持不打疫苗，繼年初的澳洲網球公開賽後，在美國境內舉行的印第安威爾斯及邁阿密公開賽，他也無緣出戰。一連串的疫苗問題後，讓祖高域最大贊助商、法國服裝品牌也考慮和他提前終止合約。



世界排名在今月跌至第二的祖高域，拒打疫苗強硬態度，不但影響到參賽資格，也讓他的形象備受爭議，令贊助商相當苦惱。據外媒傳出，祖高域的最大贊助商「Lacoste」，也考慮提前與他終止合約。

祖高域的最大贊助商「Lacoste」考慮提前與他終止合約。（Getty Images）

祖高域在2017年以每年940萬歐元（約8500萬港元）與他簽下贊助合約，原本到今年將滿，但雙方在去年延長合約至2025年。

據外媒指出，假如「Lacoste」提前終止合約，祖高域很可能會失掉2300萬歐元（約2.2億港元）。

祖高域將出戰蒙地卡羅大師賽。（Getty Images）

此外，由於未符合美國入境規定無法參與印地安泉與邁阿密大師賽，這位前球王在社交媒體透露，將直接開始備戰4月展開的紅土賽季，下一站將是蒙地卡羅大師賽。他曾於2013、2015年在此站奪冠。

摩納哥允許未打疫苗的外籍人士，持過去6個月的確診證明入境，根據祖高域今年1月提供給澳洲法院的文件，他曾在去年12月第二度確診新冠肺炎，符合資格。

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