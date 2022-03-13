網球︱烏克蘭兩美女最心碎擁抱　高絲蒂沃控訴俄羅斯球手劣行

全球關注烏克蘭戰事，體育界持續為當地送上遙距支持，個別不同年代當地運動員直接從軍，現役選手幾乎都在忍痛作賽。

正在上演的美國印第安納威爾斯大師賽（Indian Wells Masters），日前兩名烏克蘭出生的女將賽後緊緊擁抱數次，合演令人心碎一幕。



19歲的高絲蒂沃（Marta Kostyuk）在印第安納威爾斯大師賽穿上烏克蘭國旗顏色黃背心藍裙出賽，首圈對手正是同鄉辛尼絲卡（Maryna Zanevska）。後者因長年在比利時訓練和居住，2016年入籍該國，仍無損對祖國熱愛。

高絲蒂沃挽救兩個Match Point後，以6：7、7：6、7：5，驚險勝出，贏波一刻她激動得抱頭痛哭。落敗的辛尼絲卡立即走到對方場區，緊緊擁抱高絲蒂沃，二人交談良久，辛尼絲卡說着說着自己也哭了，於是又再擁抱對方，如此數次才依依不捨地分開。

高絲蒂沃贏波一刻立即痛哭。（影片截圖）

「老實說，以我目前的心理狀態，落場比賽真的很困難。」高絲蒂沃直言，「我不知道自己表現會如何，也不知道身體會有什麼反應。」比賽當日她起床後，第一個想法是：「我做不到，我贏不了。」

最終她還是找到方法堅持下去，「每一個人也正在以自己的方式戰鬥，我的工作是打網球，這是我在現況中能提供幫助的最佳辦法。」

高絲蒂沃穿上烏克蘭國旗顏色黃背心藍裙出賽。（Getty Images）

談起與辛尼絲卡賽後長長的擁抱，高絲蒂沃說：「她的父母仍在烏克蘭，他們在一個較平靜的地區，不過每個人都感到害怕。我跟她說，她打得很出色，一切也會沒事的，我們的父母都會平安無事。」

入籍比利時的辛尼絲卡，父母仍身在烏克蘭。（Getty Images）

俄羅斯球手只關心「未能轉帳」

這位敢言的小妮子，繼日前在社交媒體發長文批評俄羅斯暴行，呼籲停止戰爭後，發炮怒轟俄羅斯網球手，「在球場上看到俄羅斯球手令我傷感，他們在談論和關心的唯一問題，就是不能將金錢轉帳之類，我感到難以接受。」

「最令我失望的是，沒有任何一個俄羅斯球手來看我，沒有人跟我說，他們的國家對我國家所做的事感到抱歉。」高絲蒂沃細數，「一個球手傳訊息給我，另一個跟我傾偈，但我無聽到任何道歉，沒有聽到任何人告訴我他們並不支持正在發生的事，我感到很震驚。」

烏克蘭網球美少女高絲蒂沃：

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暗諷俄羅斯球手「不是人」

她感慨，「你毋須牽涉政治才能做出人類的行為，每個人清楚知道發生什麼事。它刺痛了我，每次在球場見到這些俄羅斯球手，也會刺痛我。」高絲蒂沃亦對網球界容許俄羅斯球手繼續參賽感到不滿，「看看其他主流運動，他們做了什麼，就是這樣。」

全球最受歡迎的足球，已將俄羅斯國家隊踢出2022世界盃，俄羅斯球會亦被逐出歐洲足協旗下賽事。國際奧委會（IOC）早前呼籲，禁止俄羅斯運動員參加一切國際賽事。網球方面，俄羅斯隊被逐出台維斯盃，惟個別球手仍能以個人名義參賽。

高絲蒂沃稱：「這件事你無可能保持中立，這些『不要戰爭』宣言毫無內容，令我感到受傷。」她其後在印第安納威爾斯大師第二圈不敵比利時球手梅頓絲（Elise Mertens）出局。現時WTA巡迴賽中不乏來自烏克蘭的網球女將，單在頭300名中，就有9位烏克蘭球手，另外也有3位男球手名列ATP前300名中。女單世界排名最高的絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina），早前向烏克蘭軍方捐出比賽獎金，以支持祖國。