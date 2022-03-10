俄羅斯美女球手舒拉寶娃發聲　呼籲援助烏克蘭兒童：為和平祈禱

已退役的俄羅斯美女球手舒拉寶娃（Maria Sharapova），在祖國揮軍烏克蘭後至今，終首度打破沉默。



舒拉寶娃日前在個人Instagram帳號上撰文，附上一張相信是烏克蘭兒童因戰爭而逃亡的照片，她表示隨時間每日過去，自己愈來愈感到心碎。

她形容烏克蘭發生「不斷升級的危機（escalating crisis）」「每天看到這些受影響孩子及家庭，他們的故事及照片，我為此感到非常傷心。」

舒拉寶娃表示為受戰事影響的烏克蘭家庭感到心碎。（Getty Images）

舒拉寶娃指，自己會捐款至救助兒童會的兒童緊急救援基金（Save the Children’s crisis relief fund）。「他們是個不辭勞苦、為有需要兒童提供食水及支援的組織，希望大家跟我一起捐助。」

34歲的她最後寫道：「我為和平而祈禱，並向所有受影響的人送上我的愛及支持。」

舒拉寶娃13歲便展開職業生涯，17歲已首奪大滿貫、在溫布頓女單封后，翌年也登頂成為世界一姐；職業生涯共5奪大滿貫，溫網以外，還包括2006年美網、2008年澳網、還有2012及2014年兩度在法網稱霸，是網球史上第10位達成生涯全滿貫的選手。

不過自2016年起，舒拉寶娃捲入禁藥風波，遭國際網球總會禁賽2年，復出後飽受肩傷所困，無法重上高峰。她在2020年澳網首圈出局，世界排名跌至369位，是2002年以來最低，自此正式掛拍，結束19年的職業生涯。

舒拉寶娃是俄羅斯一代知名度極高的運動員。（Getty Images）