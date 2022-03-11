網球︱全球最年長網球員拒絕離開烏克蘭　「停止戰爭，我想打波」

人生活到接近期頤之年，還有什麼夢想可言？97歲的烏克蘭伯伯史坦尼斯拉夫斯基（Leonid Stanislavskyi），跟拿度對賽後，餘生仍想跟另一網球天王費達拿一戰。
不過自俄羅斯攻打烏克蘭後，他已暫時放下這想法，堅持留在家鄉不走，直呼：「停止戰爭吧，我想打網球。」
1924年3月出生的史坦尼斯拉夫斯基，今年97歲，活過二次世界大戰的他，獲健力士世界紀錄確認為仍在競賽的全球最年長網球員。自俄羅斯入侵以來，烏克蘭首都基輔和第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）連日遭俄軍炮火轟炸，史坦尼斯拉夫斯基的住所正是位於哈爾科夫。
炮火之下，今個月22日便98歲生日的他，被困在哈爾科夫家中不能外出。他向國際網球總會（ITF）表示，「二次大戰我活過來，今次戰爭我也會存活。」
重溫：烏克蘭伯伯與拿度對戰
他昔日是工程師，曾幫助蘇聯製造戰機對抗納粹德軍，多年噩夢過去，怎也想不到歷史會有重演一刻，「我從未想過要再次經歷這一切，當普京在我們的邊境集結軍隊，我也不相信全面入侵會發生，但普京做了，大屠殺正在發生。」
他呼籲：「年輕男子、女子和孩子正在死去，普京以及全世界，請停止戰爭，向戰爭說不。」史坦尼斯拉夫斯基不時出戰ITF旗下網球賽事，由於年紀較所有參賽者高出一大截，令他深受眾人歡迎，去年10月在西班牙馬略卡舉行的ITF超級長者世界錦標賽，他彷彿像大會吉祥物一樣不斷被眾人要求合照「集郵」。
「我坐在家中，不能外出，四處都有爆炸聲響。」數個月後他的生活遭逢巨變，史坦尼斯拉夫斯基拒絕離開家鄉，冷靜而堅強地保持生活如常，「我為一條雞腿解凍，煮了個肉湯（Bouillon）。生活仍要繼續，我需要吃東西。」他收到食物包裹，暫時糧食方面不成問題，也能上網向外界更新他的情況。
他最不滿的是，不能打至愛的網球，「我們需要令這場戰爭停止，我想打網球。」兩家網球會也關閉，他無法如常運動，他的心願跟全球大部分人一樣——停止戰爭：「戰爭是個恥辱，讓大家一起活着，一起打網球吧，我一定要過100歲生日。」