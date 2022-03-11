網球︱全球最年長網球員拒絕離開烏克蘭　「停止戰爭，我想打波」

人生活到接近期頤之年，還有什麼夢想可言？97歲的烏克蘭伯伯史坦尼斯拉夫斯基（Leonid Stanislavskyi），跟拿度對賽後，餘生仍想跟另一網球天王費達拿一戰。

不過自俄羅斯攻打烏克蘭後，他已暫時放下這想法，堅持留在家鄉不走，直呼：「停止戰爭吧，我想打網球。」



烏克蘭伯伯史坦尼斯拉夫斯基曾圓夢與拿度對賽。（ITF）

1924年3月出生的史坦尼斯拉夫斯基，今年97歲，活過二次世界大戰的他，獲健力士世界紀錄確認為仍在競賽的全球最年長網球員。自俄羅斯入侵以來，烏克蘭首都基輔和第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）連日遭俄軍炮火轟炸，史坦尼斯拉夫斯基的住所正是位於哈爾科夫。

炮火之下，今個月22日便98歲生日的他，被困在哈爾科夫家中不能外出。他向國際網球總會（ITF）表示，「二次大戰我活過來，今次戰爭我也會存活。」

重溫：烏克蘭伯伯與拿度對戰

他昔日是工程師，曾幫助蘇聯製造戰機對抗納粹德軍，多年噩夢過去，怎也想不到歷史會有重演一刻，「我從未想過要再次經歷這一切，當普京在我們的邊境集結軍隊，我也不相信全面入侵會發生，但普京做了，大屠殺正在發生。」

他呼籲：「年輕男子、女子和孩子正在死去，普京以及全世界，請停止戰爭，向戰爭說不。」史坦尼斯拉夫斯基不時出戰ITF旗下網球賽事，由於年紀較所有參賽者高出一大截，令他深受眾人歡迎，去年10月在西班牙馬略卡舉行的ITF超級長者世界錦標賽，他彷彿像大會吉祥物一樣不斷被眾人要求合照「集郵」。

史坦尼斯拉夫斯基獲健力士世界紀錄確認為仍在競賽的全球最年長網球員。（ITF）

「我坐在家中，不能外出，四處都有爆炸聲響。」數個月後他的生活遭逢巨變，史坦尼斯拉夫斯基拒絕離開家鄉，冷靜而堅強地保持生活如常，「我為一條雞腿解凍，煮了個肉湯（Bouillon）。生活仍要繼續，我需要吃東西。」他收到食物包裹，暫時糧食方面不成問題，也能上網向外界更新他的情況。

他最不滿的是，不能打至愛的網球，「我們需要令這場戰爭停止，我想打網球。」兩家網球會也關閉，他無法如常運動，他的心願跟全球大部分人一樣——停止戰爭：「戰爭是個恥辱，讓大家一起活着，一起打網球吧，我一定要過100歲生日。」