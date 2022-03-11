網球︱全球最年長網球員拒絕離開烏克蘭　「停止戰爭，我想打波」

撰文：吳慕兒
出版：更新：

人生活到接近期頤之年，還有什麼夢想可言？97歲的烏克蘭伯伯史坦尼斯拉夫斯基（Leonid Stanislavskyi），跟拿度對賽後，餘生仍想跟另一網球天王費達拿一戰。
不過自俄羅斯攻打烏克蘭後，他已暫時放下這想法，堅持留在家鄉不走，直呼：「停止戰爭吧，我想打網球。」

烏克蘭伯伯史坦尼斯拉夫斯基曾圓夢與拿度對賽。（ITF）

1924年3月出生的史坦尼斯拉夫斯基，今年97歲，活過二次世界大戰的他，獲健力士世界紀錄確認為仍在競賽的全球最年長網球員。自俄羅斯入侵以來，烏克蘭首都基輔和第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）連日遭俄軍炮火轟炸，史坦尼斯拉夫斯基的住所正是位於哈爾科夫。

炮火之下，今個月22日便98歲生日的他，被困在哈爾科夫家中不能外出。他向國際網球總會（ITF）表示，「二次大戰我活過來，今次戰爭我也會存活。」

俄羅斯美女球手舒拉寶娃發聲　呼籲援助烏克蘭兒童：為和平祈禱網球︱絲慧杜蓮娜烏克蘭國旗色戰衣勝俄女將　向軍隊捐出所有獎金

重溫：烏克蘭伯伯與拿度對戰

他昔日是工程師，曾幫助蘇聯製造戰機對抗納粹德軍，多年噩夢過去，怎也想不到歷史會有重演一刻，「我從未想過要再次經歷這一切，當普京在我們的邊境集結軍隊，我也不相信全面入侵會發生，但普京做了，大屠殺正在發生。」

他呼籲：「年輕男子、女子和孩子正在死去，普京以及全世界，請停止戰爭，向戰爭說不。」史坦尼斯拉夫斯基不時出戰ITF旗下網球賽事，由於年紀較所有參賽者高出一大截，令他深受眾人歡迎，去年10月在西班牙馬略卡舉行的ITF超級長者世界錦標賽，他彷彿像大會吉祥物一樣不斷被眾人要求合照「集郵」。

烏克蘭傳奇球員未發聲　留俄羅斯任教被烏足總重罰　紀錄被消失英超｜曼城烏克蘭鐵衛心繫家國　為家人打消回國念頭
史坦尼斯拉夫斯基獲健力士世界紀錄確認為仍在競賽的全球最年長網球員。（ITF）

「我坐在家中，不能外出，四處都有爆炸聲響。」數個月後他的生活遭逢巨變，史坦尼斯拉夫斯基拒絕離開家鄉，冷靜而堅強地保持生活如常，「我為一條雞腿解凍，煮了個肉湯（Bouillon）。生活仍要繼續，我需要吃東西。」他收到食物包裹，暫時糧食方面不成問題，也能上網向外界更新他的情況。

他最不滿的是，不能打至愛的網球，「我們需要令這場戰爭停止，我想打網球。」兩家網球會也關閉，他無法如常運動，他的心願跟全球大部分人一樣——停止戰爭：「戰爭是個恥辱，讓大家一起活着，一起打網球吧，我一定要過100歲生日。」

+5
英超宣布暫停俄羅斯轉播賽事　撥款100萬鎊援助烏克蘭國際足協宣布波蘭直入世界盃附加賽決賽　蘇格蘭對烏克蘭延期足球熱話｜南美記者烏克蘭採訪遭扣查　雞同鴨講靠馬勒當拿化危機網球｜烏克蘭新星折磨下作賽　為國家而戰失冠留憾網球｜祖高域短訊關心烏克蘭退役球手　願提供一切支援北京冬殘奧｜烏克蘭首日奪3金暫列榜首　金牌得主嘆每天以淚洗面北京冬殘奧｜核災下先天缺陷截肢　烏克蘭棄嬰為美國奪金心繫家鄉烏克蘭隊堅持參加北京冬殘奧唯一目的　為避戰火踏上難以想像征途標準流浪烏克蘭籍門將　IG聲援家鄉一度哽咽　「正籌募資金支援」俄烏戰爭足球界第一槍　烏克蘭兩球員喪生　19歲冬季兩項選手陣亡烏克蘭球壇大撤退　薩克達巴西兵平安回家　重量級人物幕後策劃體育熱話︱烏克蘭名宿一夜失業　前利物浦鋒將帶家人逃出莫斯科烏克蘭局勢｜拳擊P4P拳王Lomachenko入伍抗俄　Usyk向普京喊話網球｜烏克蘭女將一夕變難民　21歲美少女哭別父母成妹妹監護人英超｜敵對烏克蘭國腳相擁互安慰　辛真高強忍淚水一幕令人動容
網球
烏克蘭
烏克蘭運動員
俄烏關係