西甲｜巴塞新星展絢爛腳法兼策動入球　沙維盛讚有名將影子

巴塞隆拿再大勝一場，逐漸重回正軌，陣中新星柏迪今仗更展露其絢爛腳法，其中一記「通坑渠」更令人嘩然，連主帥沙維都大讚：「佢令我諗起舊隊友。」
巴塞隆拿冬季轉會窗擴軍後，球隊漸入佳境，今仗由奧巴美揚﹑奧士文尼迪比利﹑盧克迪莊及迪比各建一功，結果在魯營球場4球大破畢爾包，有望趕過第3位的貝迪斯。
巴塞19歲新星柏迪，縱然今仗未有交出入球或助攻，但他的絢爛腳法再度引起注意。下半場末段，柏迪面對對方隊長巴倫斯加（Mikel Balenziaga），接近出界之際，這名19歲小將皮球搓後，剛好成功「通坑渠」，順利擺脫對手。
Pedri.. The best Koeman gave barca as a coach.. Outstanding player pic.twitter.com/9faKN5kQks— Whitesecret🤐 (@aim_cost) February 27, 2022
柏迪的純熟腳法策動巴塞第3個入球，柏迪在中場線附近，面對兩名畢爾包球員圍困，急速變向擺脫對手，其後接應對手回傳，再長傳予右路無人看管的迪比利，然後傳中予迪莊頭槌建功。
Pedri is so so so so so good pic.twitter.com/XEfXOfloxZ— 𝔻𝕠𝕟 (@Freknie) February 27, 2022
柏迪並非胡亂濫用球技，這名巴塞新星賽後笑言：「好彩通到坑渠，唔係好大鑊」，他的表現亮眼，主帥沙維曾公開表示「世界上無一個球員比柏迪更有天份」，沙維絕不吝嗇讚美，今場賽後再讚，「柏迪在場上自由度好大，踢得十分自如，又唔會容易失控球權，閱讀球賽能力又十分好，佢嘅踢法令我諗起恩尼斯達，呢種天賦真係罕見。」
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