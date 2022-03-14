西甲｜奧巴美揚又建功助巴塞大勝　沙維：他是天上的禮物

自從沙維上任後，巴塞隆拿表現漸入佳境，奧巴美揚再度建功，加上費倫托利斯梅開二度及列基佩治的入球，主場4球淨勝奧沙辛拿。
巴塞隆拿近況不俗，在沙維的帶領下，今輪前已錄得聯賽11場不敗，今仗在魯營主場鬥奧沙辛拿。開賽14分鐘，由費倫托利斯12碼建功開紀錄，7分鐘後接應奧士文尼迪比利妙射再下一城，奧巴美揚27分鐘鏟射破網，巴塞不消半小時已經領先3球，加上列基佩治75分鐘錦上添花，主場4球大破奧沙辛拿，以51分續居第3位，並向次席的西維爾施壓。
奧巴美揚今仗再有進賬，為巴塞上陣6場已攻入5球，超越他今季在阿仙奴的入球數字，似乎已經適應西甲節奏，主帥沙維盛讚奧巴是「天上的禮物」。
隊中「麻煩友」奧士文尼迪比利最近也有不俗的表現，今仗交出兩個助攻，近4場已錄得1個入球及5個助攻，沙維直言他在入球﹑傳送及單對單方面的表現同樣出色，只要他在場上交出表現，球迷就不會作出負評。
更多西甲相關報道：
西甲｜巴塞新星展絢爛腳法兼策動入球 沙維盛讚有名將影子西甲｜巴塞隆拿大勝奧巴美揚如魚得水 法籍邊緣人後備登場證身價西甲︱奧巴美揚大演帽子戲法 巴塞4：1大勝華倫西亞升上第四西甲｜傳巴塞65年來首出售魯營冠名權 西媒：用贊助費簽夏蘭特西甲｜38歲艾維斯轟入回歸首球 「全能」表現領巴塞隆拿重返前四西甲︱查奧爾巴塞二度地標戰領軍4：2勝馬體會 奧巴美揚後備上陣足球熱話｜被體重躭誤的足球員 暴肥被炒魷新隊友誤會是看更奧巴美揚首度公開離隊原因 卸膊稱阿迪達要負全責：我沒發言權西班牙盃｜畢爾包絕殺皇馬晉級4強 兩回合連挫兩大勁旅