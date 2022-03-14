西甲｜奧巴美揚又建功助巴塞大勝　沙維：他是天上的禮物

自從沙維上任後，巴塞隆拿表現漸入佳境，奧巴美揚再度建功，加上費倫托利斯梅開二度及列基佩治的入球，主場4球淨勝奧沙辛拿。



巴塞隆拿近況不俗，在沙維的帶領下，今輪前已錄得聯賽11場不敗，今仗在魯營主場鬥奧沙辛拿。開賽14分鐘，由費倫托利斯12碼建功開紀錄，7分鐘後接應奧士文尼迪比利妙射再下一城，奧巴美揚27分鐘鏟射破網，巴塞不消半小時已經領先3球，加上列基佩治75分鐘錦上添花，主場4球大破奧沙辛拿，以51分續居第3位，並向次席的西維爾施壓。

奧巴美揚今仗再有進賬，為巴塞上陣6場已攻入5球，超越他今季在阿仙奴的入球數字，似乎已經適應西甲節奏，主帥沙維盛讚奧巴是「天上的禮物」。

奧巴美揚再度建功，已攻入加盟以來第5個聯賽入球。（美聯社）

隊中「麻煩友」奧士文尼迪比利最近也有不俗的表現，今仗交出兩個助攻，近4場已錄得1個入球及5個助攻，沙維直言他在入球﹑傳送及單對單方面的表現同樣出色，只要他在場上交出表現，球迷就不會作出負評。

迪比利近況不俗，今仗交出兩個助攻。（Getty Images）

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