足球熱話︱日職守門員臨完場致命犯錯　自責跪地獲對手安慰︱有片

人類總是重複犯錯！守門員開生波前務必要環顧四方，但J League大阪飛腳守門員石川慧卻在比賽最後一分鐘犯下嚴重失誤，令球隊痛失兩分。



日職第三輪周日由大阪飛腳主場對川崎前鋒，飛腳34分鐘先憑山本悠樹峨眉月頂凌空抽射彈地波直飛死角破網，領先1：0。

下半場中段川崎的宮城天禁區左路巧妙地一扣一射追平，但飛腳僅花兩分鐘再有進帳，小野瀨康介右路崎角位左腳射出世界波，笠死對方守門員，再度以2：1超前。

大阪飛腳守門員未有留意身後的對手。（網上截圖）

比賽補時5分鐘，電視直播畫面剛顯示94：00之際，意外卻發生。

飛腳門將石川慧本已沒收皮球，眼看勝利在望，卻一時鬆懈。他未有觀察身後，即把皮球放在地上，準備大腳長傳，結果被等待已久的小林悠衝前偷截，傳予李安度達美奧第一時間射入空門。

石川慧十分自責，跪地抱頭。（網上截圖）

這種經典低級犯錯，過去在球圈已屢見不鮮，石川慧令球隊由3分變1分，自然十分失望。他失球後跪地面向龍門，無語問倉天，完場後也屈膝伏趴在場上，眼泛淚光。

不過，達美奧也很有體育精神，他慶祝後特別上前把石川慧扶起，再安慰對方，待其隊友上前後才離開。

🤦💥 Le hicieron la de Tamudo en el 95: el fallo que está dando la vuelta al mundo



Leandro Damiao marcó después de un error en la concentración del guardameta Kei Ishikawa en el minuto 95. El tanto supuso el 2-2 entre el Gamba Osaka y el Kawasaki Frontale pic.twitter.com/GcEuUeDxnH — MARCA (@marca) March 6, 2022

有關新聞獲外國媒體廣泛報道，《馬卡報》以「流傳於世的犯錯」去形容事件，其他傳媒則寫道「門將的哀嚎！」、「石川慧的災難，他會想時光倒流」、「他今晚會睡不着」等等；也有報道集中於達美奧的君子舉動。