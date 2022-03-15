體育熱話｜伊藤美誠「謎之發球」新版本　與東京奧運時截然不同

在東京奧運一記「謎之發球」紅爆全球的日本乒乓球手伊藤美誠，昨日在新加坡大滿貫賽32強有驚無險3：1勝出。有眼利球迷發現，這名東京奧運混雙金牌得主發球姿勢，與奧運之時大有不同。



昨日面對中華台北的陳思羽，伊藤美誠首局速以11：6先下一城。惟第二局伊藤美誠每每失球後反應亦特別肉緊，眼利的球迷發現在此局起她更換了發球的手法，也許新手法未熟練導致6：11遭對手扳平。

其後兩局伊藤美誠穩住陣腳，並以11：7、12：10連下兩城，順利晉級16強。

伊藤美誠的提球位置更改成心口高度。（影片截圖）

伊藤美誠的發球素來有名，她在發球時所加的旋轉種類特別多，日本傳媒曾指她在比賽中甚至會使用20種以上的不同發球。伊藤在發球時誇張且略顯怪異的眼神及動作，亦成全乒乓界的熱門話題，事實一切都是為了迷惑對手，以偽裝動作讓對手看不清自己將發哪種旋轉。

▼▼▼小時候的水谷隼跟伊藤美誠▼▼▼

與東京奧運時的發球相比，伊藤美誠現在的開球動作改變很大。（楊宇翹攝）

伊藤美誠在東京奧運開球時那身體傾前、把球提到眼前的動作深入民心，惟在昨日一戰可見，她的發球動作截然不同，伊藤提球至心口高度，招牌式「啤球」已不復再。

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