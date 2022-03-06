日乒巴黎奧運選拔戰展開　伊藤美誠迷惘中出局：腳步停滯思考停止

巴黎奧運距今尚有逾兩年，日本乒乓球手已經展開爭取入場券之旅。近年躍升世界第二勢力的女子隊，競爭之激烈在首個賽事可見一斑。
團體世錦賽選拔賽，三名在東京奧運女團奪得銀牌的隊員，全數於8強出局。東奧奪得金、銀、銅各一的新一代王牌伊藤美誠難掩錯愕，昔日主將石川佳純的世錦賽連續出場走勢亦告終。
本年團體世錦賽於9月底在中國成都舉行，日本隊選拔賽於5日展開，此賽亦是巴黎奧運選拔賽「揭幕戰」，讓運動員累積分數。首天賽事後，女子組爆大冷。
東奧混雙夥拍水谷隼奪金，並在女單得銅牌的伊藤美誠，未能重演1月摘下全日本賽后冠的氣勢，八強2：4不敵長崎美柚。她已超過一年未負於日本球手，賽後透露近期練習手風不順，「有想法，打出來卻欠勁，如何取分茫無頭緒」。
東奧球桌上「目露兇光」的乒乓少女，忽然顯得迷失，眼泛淚光：「戰術不清不楚，對手連連取分。腳步停滯，思考停止，自己竟然笑出來。如此不可思議，首次遇見。」
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21歲的伊藤在全日本賽奪冠，早已奪得世錦賽資格。兩名在東奧奪得女團銀牌的隊友，平野美宇與上代王牌石川佳純，同樣在八強出局。同樣21歲的平野以2：4負木原美柚，石川則3：4僅敗早田希娜（早田ひな）拍下。
個人與團體世錦賽隔年交替舉行，平野與二人都是日本女乒近年主力。早田連續6屆出戰，石川則更久。她在2007年以14歲3個月之齡出戰團體世錦賽，打破福原愛的紀錄，直至去年，連續14屆亮相。
不過，「老大姐」落敗後神情未見失望，她滿意自己表現，坦然面對世界賽斷纜，「今場發揮出水準，接下來的賽事打出今次表現就好。一直有份打世界賽，今次遺憾未能出場。」
相對於女子隊，男子隊的戰果正常。奧運男團銅牌得主張本智和及丹羽孝希均殺入4強，入選世錦賽代表，另一成員水谷隼已退役。
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