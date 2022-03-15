【英超】車路士官方聲明正與政府密切交涉　爭取重新發售門票

英國財政部宣布進一步制裁親俄人士，車路士班主艾巴莫域治榜上有名，球會內運作大受影響。

昨日車路士官方發聲明表示，每天都與英國政府開會尋求解決方案，希望盡快讓球迷購買門票。



英國政府早前向艾巴莫域治（Roman Abramovich）作多項制裁，當中球會不准營利，故此停止發售門票，除了季票持有人或已購入個別場次門票者，其他人不能入場。

英國政府早前向艾巴莫域治（Roman Abramovich）作多項制裁。（Getty Images）

車路士周一發出聲明指，已向政府爭取，希望球迷能夠購買門票：「我們每天都開會尋求解決方案，賽會和英格蘭足總也在與政府交涉，如果政府不允許球迷參加比賽，將引發體育誠信問題。」

車路士球迷在圍牆外寫下心聲。（Getty Images）

另外據《CBS》報道，沙特媒體集團（Saudi Media）出價27億鎊希望收購車路士，且該集團與紐卡素的PIF財團不一樣，與沙特阿拉伯政府沒有直接關聯。