英超︱車路士哀兵上陣　施治：希望新班主到來延續球會傳奇

車路士因俄羅斯班主艾巴莫域治受制裁，備受全球關注，周日（13日）對紐卡素一戰賽前，領隊杜慈和擔任技術及表現顧問的名將施治，被傳媒再三追問球場以外的事，施治無奈地說：「希望新班主到來，能延續球會傳奇，具備競爭力。」



車路士因班主艾巴莫域治被制裁風雨飄搖，施治希望新班主到來可延續球會強勢。（資料圖片／Getty Images）

英國政府制裁艾巴莫域治，他的資產被凍結，連帶令他全資擁有的球會車路士放盤叫停，所有營利活動被禁，包括不准賣比賽門票，球會專門店停業，球會開支設下種種限制。風雨飄搖之際，技術及表現顧問施治直言，「有時候，領隊來來去去；也有時候，球會更換班主，我們現時正處於同一境況。」

他表示，目前車路士情況遠較其他球會經歷過的複雜，「我們一天一天地走過，希望新班主會到來，願球會傳奇得以延續，球隊繼續具備競爭力。」

車路士職員設置比賽資訊牌，下方寫上：「門票不設發售」。（Getty Images）

車路士被禁止賣門票，但已賣出門票不受影響，這場主場比賽史丹福橋依舊全場滿座，未如預期中出現部分空位的情況。球迷的打氣聲較平日更響亮，似乎銳意激勵球隊戰意。

贊助商3終止與車路士合作，兩名車路士球迷索性用電線膠紙遮蓋球衣上的3商標。（Getty Images）

車路士對紐卡素正選陣容（3-4-2-1）：

門將：文迪

後衛：查洛巴、基斯甸臣、魯迪格

中場：薛耶治、簡迪、佐真奴、沙亞

進攻中場：美臣蒙特、迪姆華拿

前鋒：夏維斯

