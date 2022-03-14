英超︱紐卡素球員諷球證偏幫車路士　VAR無視夏維斯開踭漏判12碼

撰文：袁志浩
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因班主艾巴莫域治受英國政府制裁而受連累的車路士，周日主場以1：0絕殺紐卡素。可是比賽期間不乏爭議，球證David Coote被指走漏兩次關鍵判罰，令車路士得以全取3分，惹來紐卡素將帥投訴。

藍軍今仗靠正選披甲的夏維斯臨完場前一控一射破門，一箭定江山。

不過這位德國前鋒上半場跟丹般恩爭頂期間，被拍到疑似開踭打向對方，令丹般恩右邊眼眉附近流血及腫起，一度要在場內接受治理，惟球證並無表示，VAR重睇慢鏡後維持原判。

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夏維斯頂波時被指打向紐卡素後衛丹般恩。（Twitter@jordancronin）
丹般恩被打至受傷流血。（Twitter截圖）

而下半場踢到57分鐘，積及梅菲殺入禁區，車路士守將查洛巴兩度出腳，並一直拉扯對方球衣，最終梅菲倒地，VAR跟球證都未有判罰12碼。

兩次判決都對賽果有重要影響，紐卡素結果亦被打破英超9場不敗走勢，中場艾錫希頓隨即在社交網絡上暗諷球證，「大家面對12人的球隊，仍交出了不錯的表現。說『為球會而自豪』，也不足以形容感受。」

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艾錫希頓在網上表達不滿。（Getty Images）
艾錫希頓暗諷球證判決。（Twitter截圖）

紐卡素領隊艾迪賀維也表達不滿，他認為球證沒可能走甩12碼，「我對判決，及球證處理手法感到失望。這很清晰，是個12碼。梅菲的球衣被扯到幾乎露出後背，然後在禁區內倒地，我理解球證當刻可能沒看到，但VAR一定看到，至少也要建議球證到場邊看慢鏡吧。如果他有這樣做，他會發現自己犯錯。」

至於夏維斯的犯規，賀維相對上說得保守一點，「我認為這可以是張紅牌，般恩在場上，他覺得是直紅，我看慢鏡後，認為是有可能的。」

紐卡素領隊艾迪賀維對球證處理手法感到失望。（Getty Images）
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