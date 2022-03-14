英超｜車路士逆境下取兩連勝　將帥與球隊共同進退

受「油王」被制裁牽連，車路士前景充滿不確定性，「今日唔知聽日事」，車路士如常出戰，更絕殺紐卡素，主帥杜慈與入球功臣夏維斯亦表明與球隊共同進退。
車路士被制裁，贊助商暫停合作，連賣盤也叫停。外界指「車仔」即將陷入財困，隨時在1個月內破產，謠言滿天飛。
種種不明朗因素籠罩，波還是要踢，車路士在史丹福橋主場出戰，依然座無虛席，結果憑夏維斯完場前的入球，絕殺紐卡素全取3分，鞏固聯賽第3位的位置。
車路士前途未卜，作為球員，做到的確實不多，唯有以勝仗為球迷們沖喜，夏維斯再度挺身而出，攻入近3場聯賽的第4個入球，這名德國鋒將賽後直言球隊上下團結一致，齊齊面對困境，「如今無疑是球會十分艱難的時期，我們珍惜每一次落場﹑訓練的機會，全隊球員及工作人員也團結一致，如今可以做到的，就是盡力在每一場取勝，為球迷們帶來一點甜。」
車路士這場地震不止4級，似乎更會持續一段時間，杜慈會否留隊亦是一大焦點，他在賽後大派定心丸，稱至少不會突然離隊，「我必定留隊至季尾，這一點無庸置疑，然而球隊的狀況每一天也在變，我們只可以靜候一切。」
英國政府的制裁令中，只容許車路士每場球賽支付上限2萬鎊的交通支出，未知會否影響周中作客里爾的歐聯16強，杜慈表明一切如常，更展示必定出戰的意志，「以我收到的資訊，來回也是乘搭飛機。一旦計劃有變，我們可以坐火車﹑巴士，甚至要我駕駛7人車也在所不惜。出戰歐聯是難能可貴的機會，這件事不會改變，我們無論如何也會出戰。」
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