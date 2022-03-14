英超︱車路士球衣上為何仍有贊助商標記？　背後原因令人難以置信

車路士被俄羅斯班主艾巴莫域治牽連，兩大贊助商3與現代汽車先後宣布即時終止贊助，並要求藍軍即時將公司商標從球衣上拿走。不過繼周中對諾域治後，車路士周日對紐卡素一戰，球衣上仍印有這兩間公司Logo，令人摸不着頭腦。

足球消息網站Football.London的版本，背後原因匪夷所思。



車路士周日對紐卡素一戰，球衣上仍印有贊助商3和現代汽車Logo。（Getty Images）

車路士「油王」班主艾巴莫域治3月10日被英國政府制裁，凍結資產，他全資擁有的英超車路士受累，賣盤計劃叫停，球會所有營利活動即時被禁。球衣胸口贊助商3，隨即宣布停止與車路士合作，另一贊助商現代汽車其後亦跟車路士割席，兩公司均要求車路士將他們的商標從球衣上拿走。

3月10日當天晚上，車路士作客諾域治，尚可以「時間太倉卒」為理由，解釋球衣上仍見到兩間公司的商標。3天之後主場對紐卡素，藍軍球衣上卻依然印有兩公司Logo。球迷不明所以之際，足球消息網站Football.London有一個獨特的說法。

贊助商3終止與車路士合作，兩名車路士球迷索性用電線膠紙遮蓋球衣上的3商標。（Getty Images）

「據football.london了解，車路士是因為目前沒有任何未印上贊助商標記的球衣存貨，而在艾巴莫域治受制裁下，球會不能夠預訂取得額外球衣。」

車路士到底是否因而被迫繼續穿上印有3和現代汽車商標的球衣作賽，有待進一步查證，周日（13日）史丹福橋有入場球迷為抗議3不再贊助藍軍，索性用黑色電線膠紙遮蓋球衣上的3商標。

車路士對紐卡素一戰，史丹福橋仍然座無虛席。（美聯社）

車路士風雨飄搖之際，身為球會技術及表現顧問的名宿施治直言，「有時候，領隊來來去去；也有時候，球會更換班主，我們現時正處於同一境況。」

他表示，目前車路士情況遠較其他球會經歷過的複雜，「我們一天一天地走過，希望新班主會到來，願球會傳奇得以延續，球隊繼續具備競爭力。」