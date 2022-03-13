英超︱夏維斯為車路士一箭定江山　被禁賣票史丹福橋仍全場滿座

英超球隊車路士因班主艾巴莫域治受英國政府制裁，連帶受累備受關注，周日（13日）對紐卡素一戰，主場史丹福橋仍然座無虛席，球迷較平日更落力為藍軍打氣。

車路士強陣出戰，球員保持專業專心作戰，面對沙特阿拉伯主權基金入主的新晉豪門紐卡素，仍佔盡上風。惟雙方戰情一路膠着，至完場前終由夏維斯一箭定江山。



夏維斯再次被委以重任，在前線攻堅。（Getty Images）

車路士對紐卡素正選陣容（3-4-2-1）：

門將：文迪

後衛：查洛巴、基斯甸臣、魯迪格

中場：薛耶治、簡迪、佐真奴、沙亞

進攻中場：美臣蒙特、迪姆華拿

前鋒：夏維斯



車路士營運處處受制，一眾贊助商掀起割席潮，哀兵上陣下，主場對紐卡素上半場仍主導球賽，控球與對手呈7：3之比。

可是暫時攻勢欠銳，5次射門無一命中目標，反觀紐卡素遇有攻勢威脅更大，不幸「助攻王」捷比亞因傷缺陣，失去這位傳球準繩的右閘，喜鵲的埋門質素始終差一點點。

紐卡素上半場偶有反擊，攻勢較車路士威脅更大。（Getty Images）

上半季在榜尾徘徊多時的紐卡素，自從2022年開始表現脫胎換骨，英超6勝2和未嘗一負。今仗作客車路士亦愈戰愈勇，上半場完，雙方踢成0：0。

值得留意的是，車路士被禁止賣門票，但已賣出門票不受影響，這場主場比賽史丹福橋依舊全場滿座，未如預期中出現部分空位的情況。球迷的打氣聲較平日更響亮，似乎銳意激勵球隊戰意。

華拿正選上陣，無功而還。（Getty Images）

戰至61分鐘，車路士終於有具威脅射門，迪姆華拿殺入禁區呈單刀狀態被紐卡素門將撲跌，惟他被吹罰越位在先。1分鐘後，杜慈領隊一口氣作出兩調動，盧卡古入替華拿，高華錫取代蒙特。

戰情直到比賽尾段才有進展，89分鐘狀態大勇的車路士前鋒夏維斯接應佐真奴高波長傳後，力壓紐卡素守將射入，終為藍軍開紀錄。補時階段，夏維斯有機會擴大比數，他再次力壓對方守將起腳，射門被紐卡素門將杜巴夫卡擋出後中楣彈出。

夏維斯為車路士一箭定江山，1：0擊敗紐卡素。（Getty Images）

車路士終憑夏維斯的入球，1：0小勝紐卡素，在球會風雨飄搖下全取3分，28戰得59分繼續穩坐英超第三位。紐卡素吃下2022年首場敗仗，28戰得31分，列英超第14位。

贊助商3終止與車路士合作，兩名車路士球迷索性用電線膠紙遮蓋球衣上的3商標。（Getty Images）

車路士對紐卡素一戰，史丹福橋仍然座無虛席。（美聯社）