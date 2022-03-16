亞冠盃｜恩尼斯達率神戶勝利船闖分組賽　將與港超傑志正面交鋒

香港球會傑志將會在亞冠盃遇上恩尼斯達領軍的神戶勝利船。在昨晚的亞冠盃附加賽，勝利船踢到加時以4：3擊敗墨爾本勝利，晉身分組賽J組，與傑志、清萊聯及上海海港爭晉級。



神戶勝利船昨晚與墨爾本勝利上演入球騷，主隊的西班牙球星恩尼斯達在6分鐘開紀錄。勝利的歷克迪亞高斯天奴12分鐘追平，半場踢成1：1。進入尾段，風雲變色，歷克迪亞高斯天奴在71分鐘攻入個人第二球，助勝利領先2：1。

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不過，勝利船射手大迫勇也在80分鐘及87分鐘連入兩球，主隊再次領先3：2。原本以為勝利船可以90分鐘了結對手，但賓科拿美完場前入波，幫勝利追成3：3。勝利船開季低迷，在今季日職6戰不勝。在加時，巴西外援連干哥利亞為勝利船奠勝，贏4：3晉級，躋身分組賽J組，跟傑志、清萊聯及上海海港同組。

傑志日前啟程到泰國集訓 料首兩周成關鍵 丹恩奴域避談再破紀錄

丹恩奴域隨傑志出發到泰國集訓，挑戰個人保持的入球紀錄。（傑志提供）

傑志射手安永佳早前表示，期待勝利船晉級，與恩尼斯達交手。他說：「上海（海港）是中超強隊，中國球隊一直是競爭對手，很期待再跟他們一較高下。至於神戶勝利船（從外圍賽）晉級的話，能跟恩尼斯達比賽會很神奇，因他是足球歷史中最佳球員之一。」

這組的比賽會在泰國舉行，首名直接晉級16強，次名則要跟其他東亞區組別的次名球隊鬥一鬥，成績最好的3隊入16強。