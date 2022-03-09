傑志與前主帥再度合作　送港腳到西班牙爭外流　球員：難得的體驗

傑志跟前主教練、曾執掌澳職球會的甘巴爾再度合作，將派3名球員到西班牙參與特訓，爭取外流當地球會的機會，當中包括曾入選港足的陳晉一。



傑志今日公布，球會將於從2022/23球季起，參與前「藍鳥」主帥、西班牙籍教練甘巴爾統籌的「全球青年精英足球計劃」。

計劃每年會於全球招募約30名精英青年球員，安排到西班牙安普斯特市（Amposta）的依比利高水平體育中心（Terres de l'Ebre Sports High Performance Centre）接受歐洲青訓慣常模式的特訓，包括每早上語文課、足球概念課和少量學術及文化科目；至下午參與操練，周末則代表球會比賽。

傑志前主教練甘巴爾，再度跟藍鳥合作。（Getty images）

傑志表示，球會將每年選派球員參與，目標是將他們外借西班牙球會1年，「成為他們在職業足球生涯上，登上更高層次的『踏腳石』。」

而首批參與計劃的傑志球員，分別曾入選大港腳的19歲球員陳晉一，及上季獲提拔至一隊、均於2003年出生的曾以行跟陳傲軒。

「藍鳥」指，3人周四（10日）會先隨隊到泰國集訓及出戰亞冠盃分組賽，待5月初完成賽事後，便直接前往西班牙，隨當地不同球隊訓練約半個月，「他們會透過表現爭取加盟當地球隊，亦會逐步體驗適應當地生活環境，至5月中先行回港。如一切順利，他們將在8月前往當地球會，展開為期1年的西班牙足球之旅。」

陳晉一早前曾因紀律問題被停止港隊徵召一年。（傑志提供）

陳晉一2020年曾與另一球員巴拉克獲克羅地亞勁旅薩格勒布戴拿模邀請試訓兩周，惟最終因疫情未能成行，他對此行表示期待：「今次終可再踏足歐洲，無論結果如何都是難得體驗。」

由青年隊開始已帶領曾以行及陳傲軒的傑志技術總監梁志榮，盛讚兩人用波能力高，有潛質更上一層樓：「兩人位置不同，但同樣懂得在控球時運用腦筋作出最好決定。」

出任中場的陳傲軒2018年才加入傑志U16，表現不斷進步。（傑志提供）

司職後衛的曾以行6歲加入傑志，曾4次代表傑志前往西班牙參與地中海盃和依比利盃。（傑志提供）

傑志會長伍健則表示，有信心3人能吸引當地球會垂青：「傑志、甘巴爾及西班牙球會的合作將會逐步制度化，成為傑志青訓規劃中的重要的一環，為傑志足球學院的後起之秀，建立起踏足高水平足球聯賽的橋樑。我希望陳晉一、曾以行及陳傲軒今次把握機會，既能推動自己的足球事業發展，亦為這個合作計劃打穩基礎。」