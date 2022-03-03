亞冠︱傑志羅致土庫曼國腳　朱志光再掌帥印　3.10赴泰國集訓5周

傑志為備戰下月舉行的亞冠盃分組賽，今日公布簽入1名土庫曼國腳，並收回青訓產品鄭展龍；球隊亦由朱志光重掌帥印，會提前於3月10日出發到泰國集訓。



港超球隊傑志下月會到泰國出戰亞冠盃分組賽，球隊今公布為增強兵力，簽入30歲土庫曼國腳明加索夫（Ruslan Mingazov），並從冠忠南區收回鄭展龍。

明加索夫能出任左、右中場，16歲便展開職業球員生涯，兩年後首度入選土庫曼國家隊，憑出色表現吸引歐洲球會垂青。

明加索夫（黑衣13號）曾在歐霸外圍賽中上陣鬥阿積士。（Getty Images）

明加索夫曾在拉脫維亞頂級聯賽落班6季，攻入34球，2014年轉戰捷克甲級聯賽球隊積布尼克，2年後再加盟布拉格斯拉維亞，曾出戰歐聯及歐霸外圍賽，並兩度在歐霸外圍賽取得進帳。

明加索夫來港前到過哈薩克超級聯賽搵食，前後效力3間球會，傑志稱他通過體測後，將會穿上7號球衣出戰亞冠盃。

明加索夫加盟傑志後會穿起7號球衣出戰亞冠盃。（傑志提供）

傑志同時宣布，球隊將於3月10日啓程前往泰國集訓，並進駐曼谷周邊一所足球訓練中心，進行為期約五周的封閉式集訓。「藍鳥」表示：「該中心配備完善訓練及酒店住宿設施，球隊會踢4至5場友誼賽，待亞洲足協確定亞冠盃分組賽比賽地點及日期後，再轉往賽事城市應戰。」

會長伍健在新聞稿中提及，堅信香港足球並不會停下腳步：「傑志相信積極應變才是新常態下穩步前行的最佳方法，貫徹球會『For the Good of Hong Kong』格言。」

傑志提早到泰國備戰亞冠，會長伍健強調，積極應變才是新常態下穩步前行的最佳方法。（袁志浩攝）

「藍鳥」亞冠盃之行會由朱志光重掌帥印，早前帶領球隊出戰港超的暫代主教練金東進，則會繼續擔任教練團成員。

朱志光稱，希望球員盡快上力：「香港足球面對前所未有挑戰，傑志作為香港代表更加會迎難而上。我們去季創下了香港球會歷來最佳亞冠盃成績，我們將視此集訓為另一次季前訓練，以重拾狀態為首要目標。」

隊長黃洋則認為，要把握5星期時間備戰亞洲頂級球會賽事，無疑是一項挑戰：「我們不能只望天打卦。球隊要好好把握這次集訓，球員亦會盡力在出發前自覺保持住體能狀態，為進入備戰模式打好基礎。」 艾里奧就豪言，今屆賽事會以晉級16強為目標。