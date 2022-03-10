亞冠︱傑志啟程泰國集訓　料首兩周成關鍵　丹恩奴域避談再破紀錄

港超球會傑志今晚出發前往泰國，於曼谷周邊一所足球訓練中心集訓5周，備戰下月中展開的亞冠盃分組賽。



傑志指，球隊將分兩批於不同日子出發，部分球員稍後再歸隊。相隔半季重掌帥印的主教練朱志光表示，球隊需面對現實，因港超已腰斬，球員停操停賽已兩個月，「希望他們盡快重拾比賽感覺及狀態，最好達80%以上，會透露友賽觀察球員進度；泰國天氣較香港熱，料較易催谷。」

朱志光（右）在今次亞冠旅程重掌傑志帥印。（傑志提供）

他又笑言，就連自己也要「熱一熱身」，相信首兩周餘集訓最為重要，暫不評論球隊目標。「要短時間內提升體能，同時防備肌肉受傷，始終沒有訓練，這沒有東西可彌補。錢就有得儲，但體能儲了也沒用。」

丹恩奴域隨傑志出發到泰國集訓，挑戰個人保持的入球紀錄。（傑志提供）

至於「藍鳥」主力射手丹恩奴域，上季在亞冠盃攻入4球，把個人保持的亞冠盃入球紀錄推高至40球。他形容自己、球隊甚至香港足球，都在過去兩個月經歷了難捱的時刻，希望能及早重返賽場。

「我一直將自己推向更高層次，保持比賽狀態，但這段日子太陌生了，很難說要破紀錄，先從訓練中生存下來吧。」他表示自己跟球隊難承諾再取得上季佳績，惟一定會做到最好，「小組對手不易踢，但我們仍有機會，可以一搏。」