亞冠盃︱傑志最快下月初到泰國集訓　會長伍健：冀取佳績振奮球圈

亞冠盃香港代表傑志最快下月初出發到泰國提早備戰，會長伍健希望球隊能取得佳績，為香港足球圈帶來好消息。
足總正式宣布2021/22年度球季港超所有賽事腰斬，消息指下個球季不會早於8月20日展開。
本地班霸傑志會長伍健受訪時表示，支持取消今季所有賽事，「至少我們能掌握的事較多，盡快計劃下一步，也能跟球員討論合約等，不用過份依賴外在因素。」
2019/20年度球季雖同樣受疫情影響，惟最終在延期後完賽。伍健透露，當年復賽後有球隊退賽，影響積分榜分數處理，容易有爭議，球會普遍不希望同樣情況再次發生；加上亞洲足協落實下屆亞洲賽轉為跨年制，參賽資格或能用明年5月新一季排名決定。
本地球市近年本有復甦跡象，惟在疫情下中斷，但伍健深信打擊不會太大。「不是大家做得差，是要支持及配合政府防疫，大家都無計，也明白是什麼一回事。」他強調，港超腰斬暫未影響陣中球員續約問題，重申射手丹恩奴域的合約至明年5月才到期。
作為上季港超冠軍，傑志今年4月需要到泰國參加亞冠盃分組賽，在現時停操停賽情況下，球隊計劃於下月上至中旬提早啟程到當地備戰。伍健指，實際出發日期要視乎申請簽證、檢測結果等因素，「得就盡快走，當是另一次季前集訓。」
然而為今次額外集訓需花費不少，職球員機票縱獲亞洲足協贊助，但疫情下保險費提高。伍健稱，球隊留在香港亦難免有各種洗費，寧願出外訓練，或收意想不到之效。「亞冠有成績的話，也算能幫助球市。」
他指出球隊抵泰後的訓練地點及計劃等，會留待教練團決定，但相信職球員在5月1日完成亞冠賽事後，不會在當地久留。「視乎香港隊有何訓練計劃，我們會配合；其他球員來自不同國家，就讓他們先放假。」
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