港產大滿貫得主黃澤林入讀港大商科　滑雪手翁厚全盼研究海洋環境

香港大學通過「頂尖運動員入學計劃」，取錄了3位本地運動員，分別是網球的黃澤林、滑雪的翁厚全及帆船的Russell Williams Aylsworth。



港大昨日（15日）宣布，取錄了這3位香港新一代運動員。剛代表香港參與北京冬奧高山滑雪賽的翁厚全，將入讀理學士課程。他對氣候變化、海洋生態、運動科學等理科範疇有興趣，入讀理學士可以繼續追求科學知識。

他說：「港大理學院的YouTube頻道上有不少有關海洋環境的有趣短片，讓我印象深刻。我希望有一日我也可以參與當中的研究。」

在美網與澳網連奪兩項青少年大滿貫冠軍的黃澤林，就選擇攻讀工商管理學學士課程。「作為一個全職網球運動員，我經常要到外國參與錦標賽，很高興港大這個計劃能讓我彈性安排上學時間，放心到海外比賽。」

他明白兼顧學業和運動不是易事，並說：「但有父母和家人、教練、隊友的鼓勵，推動我闖進未知的未來。」他的終極目標是希望代表香港在奧運網球場上取得首面金牌，為港人爭光。

Russell Williams Aylsworth會跟黃澤林一樣修讀工商管理，他在2021年穆薩納公開錦標賽及非洲區奧運資格賽49人型賽事中勇奪銀牌。「帆船這運動，讓我學會了紀律、堅韌、因時制宜及團隊合作。」Russell相信，他從帆船運動所得的，將會助他在學海上繼續航行，闖出另一片天地。「非常感謝港大給予香港運動員機會，我會努力學習，朝2024年巴黎奧運邁進。我對入讀港大充滿期待，希望在投入大學生活的同時，也可以將我作為運動員的經驗與同學分享，大家一起成長。」Russell說。

透過「頂尖運動員入學計劃」入學的運動員每人可獲港幣40萬元獎學金，包括學費減免、生活及住宿獎學金、國際交流獎學金等，港大又提供各種支援，包括個別學業輔導、彈性上學安排及體格訓練等。