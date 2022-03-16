歐聯｜曼聯名宿狂轟蘭歷克唔夠班　里奧費迪南道出馬體會優勝之處

曼聯在歐聯16強出局後，看守領隊蘭歷克表示會力爭以最高排名完成聯賽，但對於如何拉近與曼城及利物浦等強隊的差距，他表示言之尚早。曼聯名宿史高斯狠批蘭歷克「唔夠班」，更指若果帶領曼聯的是施蒙尼，今場晉級的就會是紅魔。



曼聯次回合主場以0：1不敵馬德里體育會，兩回合計輸1：2出局。蘭歷克賽後滿意球隊的防守，可惜前場未能把握機會。他說：「我覺得我們上半場踢得好好，特別踢出了我們想要的高活力，但未能把握機會入到一兩球。我們有一些好機會，應該要轉化為入球的，但未能做到。半場前輸一球反擊，令情況變得困難。」

曼聯看守領隊蘭歷克。（Getty Images）

他續說：「總之，上半場好好，但下半場很難找回節奏。我們清楚對方擅守，我們在下半場都有一兩次機會，但對方門將精彩撲走。我們全都明白，面對這支球隊，必須要靠自己的努力找到第一個入球。」他認為除了雷蘭洛迪的入球以及祖奧菲歷斯的「詐糊」外，曼聯的防守大部分時間都非常好，在攻守轉換時保持到陣形緊密。

雷蘭洛迪在上半場尾段為馬體會攻入致勝一球。（Getty Images）

被問到曼聯與曼城、利物浦等的實力差距時，蘭歷克說：「（拉近實力差距）還是言之尚早！我們在英超還有9場比賽，要盡力以最高的名次完成球季。我們都想再次獲得歐聯資格，所以我們需要盡力贏出最多的比賽。現在思考怎樣拉近與頂級球隊的差距，還是太早。我現在專注於，爭取最佳的排名，跟住才說其他東西吧。」

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曼聯已經在各項盃賽出局，英超在還餘下9輪的情況下落後榜首曼城20分，幾乎肯定緣盡冠軍，就連爭前4名的形勢也陷於被動。這是自16/17球季後，曼聯連續5季顆粒無收。在16/17球季，時任主帥摩連奴帶領曼聯贏得社區盾、英聯盃及歐霸盃。

擔任評述員的曼聯名宿的史高斯就向蘭歷克「發炮」，他說：「馬體會並沒有比曼聯更強，但他們有一個更好、更有經驗的教練。如果他（施蒙尼）執教的是曼聯的話，那麼晉級的就是曼聯。」

史高斯不滿曼聯委任蘭歷克為看守領隊，他說：「我真的不知球會怎樣選擇他（蘭歷克）做領隊。對曼聯來說，找到個合適的領隊十分重要。」

史高斯及里奧費迪南討論曼聯的近況及前景。（網上圖片）

「陣容中，有些具天賦的好球員。如果球會想再次有爭標的實力及機會，首要第一步是找到個合適的領隊。」史高斯覺得只要有一位好領隊，這班好球員就可以踢出理想得多的表現。

史高斯認為曼聯離復興還有很遠的距離，痛苦的時間還「有排捱」，球會先要找到一位令球員懼怕的頂級主帥，才可以慢慢從無間的困境中站起來。他推薦曼聯邀請干地或杜慈過檔執教。

曼聯在歐聯16強次回合主場落敗。（Getty Images）

另一名曼聯名宿里奧費迪南則說：「問我兩隊的分別在什麼地方？馬體會擁有一班可信靠的球員，他們會執教教練要求的一切。他們明白手上的工作，團隊一致地努力。至於另一支球隊曼聯，球員好像你眼望我眼，問對方：『誰人打算從帽子中變個魔法出來？』」

里奧續說：「這兩三年，你見到利物浦及曼城，你知道他們是衝聯賽冠軍而來。自從費格遜離開後，我們已經十年八載沒有這種勢頭了。現在沒有任何跡象見到，我們正接近這個目標，反而感覺向着相反方向下滑。」里奧甚至表示，即使曼聯今夏簽到艾寧夏蘭特及基利安麥巴比，也贏不到聯賽冠軍。