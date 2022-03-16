歐聯︱曼聯失波前判決惹爭議　C朗震怒　史高斯：跌得太易︱有片

曼聯在歐聯16強次回合主場以0：1不敵馬德里體育會，兩回合計以1：2落敗，今季四大皆空。不過，紅魔小將艾蘭加於失球前曾被撞跌，惟球證沒有吹罰，終令馬體會反擊得手，這次判決於賽後引起熱議。



當時艾蘭加引球推進，馬體會後衛雷尼度上前防守，兩人爭波時都有出手，且肩並肩向前跑，雷尼度在第一次碰撞後失平衡，回身再度出手拉艾蘭加，但力度輕微，艾蘭加應聲倒地，並攤開雙手向球證示意，可是比賽仍繼續。

艾蘭加倒地後球證未有吹罰，曼聯終被打反擊失守。（Getty Images）

曼聯對馬德里體育會全場精華，艾蘭加倒地片段於2分45秒開始：

曼聯因為失去控球權，在該攻勢被雷蘭洛迪接應基沙文的傳中球頭槌頂入，完半場前領先1：0。在中圈重新開球之前，鏡頭就捕捉到C朗對此判決十分不滿，嘴裏念念有詞，並用雙手做出圓圈手勢放在眼前，疑似諷刺球證睇漏眼、應要戴眼鏡執法。

曼聯主帥蘭歷克跟名宿高爾（Andy Cole）賽後均表示，球證當時應吹停比賽，並批評判決「奇怪」。然而另外兩位紅魔名宿史高斯跟夏格維斯，則持相反意見。史高斯表示：「我認為那不是一個犯規，都我來說他（艾蘭加）的倒地太輕易了。」

曼聯將帥都對球證判決十分不滿。（Getty Images）

夏格維斯以自身經驗解釋，「我想他（艾蘭加）只是剛習慣性倒地，他有些失去平衡，這顯示出他有點經驗不足。我認為在歐聯比賽中，裁判不會吹罰這樣的犯規。」

除此之外，蘭歷克也直言補時嚴重不足。「下半場很難比賽，比賽總是被打斷、總有人躺在地上。對手不斷浪費時間，但最後補時只有4分鐘，對我來說是個笑話。」

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