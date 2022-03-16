歐聯︱曼聯連續5季四大皆空　迪基亞無言以對：不知何時重返巔峰

曼聯不敵馬德里體育會，於歐聯16強被淘汰，近5年都無錦標落袋，效力11年的老臣子迪基亞賽後有感而發。



曼聯於歐聯16強出局，意味球會將連續5季四大皆空，他們對上一次捧盃，已是2016/17球季，在摩連奴帶領下贏得聯賽盃及歐霸盃。

自2011年從馬體會加盟後，迪基亞一直守護曼聯大門，惟今仗倒戈的他難再憑一人之力拯救球隊。

迪基亞最後階段棄關助攻，亦無功而還。（Getty Images）

賽後迪基亞對落敗顯得十分無奈，「很難形容現在的感受。我們這兩回合做得不夠好，雖然作客打和、在主場球迷打氣下作賽，但老實說我沒信心贏今場比賽，最後也的確輸了，再一次出局，再度經歷了糟透的一季，這是非常，非常艱難的時刻。」

對於長達5年的錦標荒，迪基亞也有感而發，「有時就連爭冠的能力也沒有。但其實我們不想只爭前四，在歐聯16強或8強出局，我們每個人都需要再加把勁，因為曼聯應該在更高的位置。」

迪基亞在曼聯已效力超過10季，見證球隊由高峰步入低潮。（Getty Images）

效力曼聯超過11年的迪基亞，絕對是愛之深，責之切。「我愛這間球會，看看球迷在如此艱難的球季，仍很熱情的支持我們。雖然不知道何時會發生，但我深信曼聯會重返高峰，為重要的錦標而奮鬥。」