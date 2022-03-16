曼聯主場奧脫福或清拆　見證無數風光難敵歲月摧殘　重建計劃曝光

曼聯主場奧脫福或被完全拆卸！英國傳媒報導，紅魔有意重建這座112年歷史的球場，其中一個方案就是原地重建新主場，建議也獲得名宿加利尼維利公開支持。



奧脫福球場於1910年啟用，廣受全世界球迷認識。英國傳媒報導，由於「夢劇院」設施開始老化，被其他英超球會——如熱刺新球場比下去，曼聯有意改建這座擁有112年歷史的球場。

據指，曼聯正考慮3個重建方案。第一個方案，是將奧脫福完全拆卸，並在原址重建新球場。另一計劃是只改建南看台，把球場擴大、覆蓋現時南看台後方的鐵路，奧脫福座位會因此由74000增至80000個。最後的提議，則是保持現有球場結構，但會完全改造四面看台的觀眾及辦公區域。

曼聯主場奧脫福已有112年歷史，有指球會有意重建球場。（Getty Images）

報道稱，擴建南看台的方案最得紅魔班主格拉沙家族歡心，相信也最受曼聯球迷支持。

曼聯前隊長加利尼維利卻表態，支持完全拆卸「夢劇院」，「我認為這是最合適的決定，你看看現在的奧脫福，外表上還可以，但背後其實已生鏽及腐爛（rusty and rotting）。球場附近也欠缺發展，像廢棄的一樣，相反其他球隊會興建一些設施，去改善球迷體驗。」

他認為，「曼聯的主場應該站在英超及歐洲的尖端，但現在已落後了許多，與其投資在現在的奧脫福，不如興建一座全新、最優秀的球場。」不過加利尼維利在此議題上，或許有利益衝突之嫌，事關他與前曼聯隊友傑斯、史高斯、畢特和弟弟菲臘尼維利在鄰近奧脫福擁有一間名為Hotel Football的主題酒店，假如奧脫福拆卸重建並提升一系列配套設施，酒店肯定會受惠。

曼聯名宿加利尼維利支持完全拆除奧脫福，興建一座全新的大型球場。（Getty Images）

假如曼聯最終選擇原地重建奧脫福，必須先克服一大難題——球隊在此期間，要另覓「臨時主場」進行比賽。

以過去的阿仙奴跟熱刺為例，兩隊在興建新主場期間，都選擇租用倫敦溫布萊球場作賽，但曼聯所在的英格蘭西北部，與倫敦相隔超過300公里，車程達3.5小時，似乎並不可行。曼市一帶亦沒有相近規模的大型球場可容納數萬名紅魔擁疐，令方案實施難度大增。

剩下來的唯一辦法，可能是與同市宿敵曼城暫時共用伊蒂哈德球場。以兩軍敵對程度，這點看似不可能，然而在二次大戰時，奧脫福球場曾被炸毀，曼聯在1941年至1949年間長達8年時間，租用曼城的緬茵路球場作為主場作賽。