英超｜車路士要求對米杜士堡閉門　遭炮轟後撤回　免費派飛也犯禁

車路士因班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）遭英國政府制裁，未能作任何交易，連比賽門票也無法買賣。

車路士昨晚（15日）遂要求周日凌晨（20日）作客米杜士堡的足總盃8強賽閉門上演，雖然未幾已「撤回」，但亦有人疑或為何他們不採取「派飛」的策略？未料原來免費派飛，同樣被禁。



車路士在制裁生效前，只來得及出售4500張作客門票中的650張，這間倫敦球會向英格蘭足總要求，認為這場賽事應「本着體育應有的氣節」而閉門舉行，即遭米堡及英國政府批評。

車路士因班主艾巴莫域治遭制裁，無法作任何交易。（Getty Images）

米杜士堡指車路士的要求「奇怪且沒有任何根據」，媒體《Politico》則引述英政府消息來源，指車路士竟「要脅米杜士堡及整個足球聯賽，反映車路士根本不了解他們的處境有多嚴重」，並認為該球會「應少花一些時間去擔心單場比賽的幾千名球迷、而集中在讓球會轉手到跟戰爭無關的人手上。」車路士名宿拿索斯（Graeme Le Saux）也在社交媒體指這舉動「很羞家」。

未幾，英國足總發聲明，指車路士已同意撤回要求，並會繼續尋求方案，讓球迷可繼續在史丹福橋球場及作客賽事入場。

不少球迷都疑問，既然車路士已無法由門票獲取任何收入，又想球迷可以入場，為何不乾脆派飛？然而英國《每日郵報》引用車路士名宿邦尼迪（Peter Bonetti）的追悼會為例，指出這也不可能。

報道指，車路士一代門神邦尼迪在2020年4月離世，終年78歲，球會原定在本周五下午於史丹福橋球場舉辦其追悼會，早前也已在官網列出詳情，球迷可以免費領取門票參加追悼會。然而，目前車路士已不可再派飛，並已向員工轉達，即使向球迷提供免費門票也屬於一種「交易」，同樣違反英國政府對艾巴莫域治的制裁，意味只有早前已領取門票的球迷可參與追悼邦尼迪。