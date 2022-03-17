歐聯｜杜慈領車路士反勝晉級再破施丹紀錄　佐真奴將功補過

車路士受班主艾巴莫域治被制裁牽連，一度傳出作客法國有困難，主帥杜慈霸氣表示，就算自己開車也要踢歐聯。車路士如常出戰歐聯16強次回合，佐真奴犯手球輸12碼，幸好這名中場大將其後將功補過，加上隊長艾斯派古達奠勝，以2：1反勝里爾晉級。



歐聯16強次回合，領先兩球的車路士作客里爾，賽前有部分「車迷」場外高呼支持「油王」，法國警方出動催淚彈驅散。

自艾巴莫域治被制裁以來，車路士眾將緊守崗位，聯賽兩連勝，力爭歐聯再晉一級。車路士中場大將佐真奴卻在禁區內犯手球，里爾由卡爾馬斯主射12碼建功，「車仔」38分鐘先失守，幸好這名意大利中場隨後將功補過，一記直線撕破對方防線，普列鍚接應窄角度射遠柱破網，完半場前追平。換邊後，美臣蒙特左路落底傳中，隊長艾斯派古達入楔接應，以膝撞將皮球送入網，71分鐘奠定勝局，作客以2：1擊敗里爾，並以總比數4：1晉級8強。

普列錫接應佐真奴妙傳建功，為車路士追平。（Getty Images）

車路士主帥杜慈領軍晉級，亦是他執教生涯第32場歐聯勝仗，他僅帶隊出戰50場歐聯，勝率達逾6成，更超越施丹，成為歐聯史上首50場領軍贏波最多的主帥，與名帥軒加斯（Jupp Heynckes）齊名。

杜慈領軍取得歐聯執教生涯第32場勝仗，同時超越施丹的紀錄。（Getty Images）

車路士面對種種不明朗因素出戰，球隊依然奮戰晉級，杜慈盛讚眾將表現，「我對勝仗非常滿意，球隊再度展示心理質素的強大及韌力，這就是球隊的交化，眾將交出極佳表現，我們值得打入8強。」

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