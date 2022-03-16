歐聯｜美斯與C朗連續兩屆無緣8強　「絕代雙驕」時代已悄然告別？

撰文：顏銘輝
出版：更新：

難道美斯與C朗拿度的「絕代雙驕」時代已經結束？連續兩個球季，美斯及C朗一起在歐聯16強出局。儘管兩人在去年夏天一齊轉會，但換了新環境，兩人都難逃16強止步的結局。

隨曼聯在歐聯16強次回合主場以0：1不敵馬德里體育會，總比數以1：2出局，C朗跟美斯連續兩季無緣歐聯8強。美斯的巴黎聖日耳門就早一個星期，16強次回合以1：3負於皇家馬德里，兩回合輸2：3出局。

在上個球季，美斯的巴塞隆拿在歐聯16強兩回合以2：5被巴黎聖日耳門踢出局，而C朗的祖雲達斯就跟波圖踢成4：4，作客入球較少而被淘汰。兩人去年夏天齊齊轉會，美斯加盟巴黎聖日耳門，C朗就回歸曼聯。儘管換了球會，但美斯及C朗還是再一次攜手無緣8強。

由05/06至19/20，歐聯8強肯定會有美斯或C朗一人出現，當中12屆是兩人一齊參戰8強。

歐聯｜曼聯主場不敵馬體會16強止步　入球具爭議球迷喊冤英超︱曼聯狂迷評紅魔下季去向　建議留C朗棄9將　隊長人選須斟酌歐聯16強｜曼聯「夫添」鬥馬體會爭晉級　般奴復出考驗蘭歷克排陣英超｜曼聯贏熱刺評分C朗獨領風騷　拉舒福特持續低迷差過隊長曼聯兩代隊長齊讚C朗　曼市打吡無份添怒火熱刺遭殃｜英超曼聯｜C朗由葡萄牙返英狀態回勇　蘭歷克笑言：以後每星期返一次英超｜C朗又救世演帽子戲法　馬古尼擺烏龍無阻曼聯挫熱刺英超｜曼聯軒達臣有望取代迪基亞把關　隨時空歡喜一場
C朗（Cristiano Ronaldo）
美斯（Lionel Messi）
曼聯（Manchester United）
巴黎聖日耳門（PSG）
歐聯
足球