歐聯｜美斯與C朗連續兩屆無緣8強　「絕代雙驕」時代已悄然告別？

難道美斯與C朗拿度的「絕代雙驕」時代已經結束？連續兩個球季，美斯及C朗一起在歐聯16強出局。儘管兩人在去年夏天一齊轉會，但換了新環境，兩人都難逃16強止步的結局。
隨曼聯在歐聯16強次回合主場以0：1不敵馬德里體育會，總比數以1：2出局，C朗跟美斯連續兩季無緣歐聯8強。美斯的巴黎聖日耳門就早一個星期，16強次回合以1：3負於皇家馬德里，兩回合輸2：3出局。
在上個球季，美斯的巴塞隆拿在歐聯16強兩回合以2：5被巴黎聖日耳門踢出局，而C朗的祖雲達斯就跟波圖踢成4：4，作客入球較少而被淘汰。兩人去年夏天齊齊轉會，美斯加盟巴黎聖日耳門，C朗就回歸曼聯。儘管換了球會，但美斯及C朗還是再一次攜手無緣8強。
由05/06至19/20，歐聯8強肯定會有美斯或C朗一人出現，當中12屆是兩人一齊參戰8強。
Did Lionel Messi or Cristiano Ronaldo make the Champions League quarter-finals?— Squawka Football (@Squawka) March 15, 2022
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