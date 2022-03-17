英超｜利物浦作客挫阿仙奴9連勝　熟悉的爭標劇本再上演

曼城鬥利物浦是近年英超爭標的戲碼，今季也不例外，利物浦作客兩球淨勝近態不俗的阿仙奴後，與榜首「藍月亮」的距離收窄至1分，紅軍主帥高普賽後正式向對方下戰書。



曼城一度在榜首帶開雙位數優勢，如果「藍月亮」一放絕塵奪冠，劇本未免太沉悶，形勢果然有變，不敵熱刺後，周一深夜又悶和水晶宮，曼城與踢少一場的利物浦只差4分距離。

利物浦作客近況大勇的阿仙奴，無疑是一場硬仗，主隊兵工廠不乏入球機會，拿卡錫迪換邊後推過艾利臣後回傳，奧迪加特第一時間撞射，遭艾利臣回身快撲出。利物浦大難不死，必有後福，今季表現不俗的阿仙奴門將蘭斯達爾，面對迪亞高祖達窄角度射近柱竟然失守，54分鐘打破僵局。8分鐘後，羅拔臣左路地波傳中，後備入替的法明奴近門撞射破網，62分鐘奠定勝局。

高普妙論與曼城爭標形勢 「我們會盡量變得煩厭」

迪亞高祖達窄角度射破蘭斯達爾，為利物浦打破僵局。（Getty Images）

利物浦以69分續居次席，不經不覺追至僅落後榜首的曼城1分，英超爭冠形勢進入白熱化階段，兩軍將在4月10日正面交鋒，隨時是決定冠軍誰屬的一仗。

兩軍近年已是爭冠的「老對手」，主帥高普表示大戰前夕，先要做好自己，「我們將數周後與曼城對決，屆時可以真正交手。在此之前，我只知道要不斷取勝，因為對方的勝仗也是一場接一場，就像過往幾年一樣，我們必須要做好自己，每一場也像決賽一樣。」

利物浦聯賽打出9連勝，氣勢凌厲，能否乘勢超越曼城？高普直言不能單靠氣勢，「氣勢就像一朵脆弱的花，有人踐踏便會摧毀，我不太相信這回事，要繼續找贏波的方法。」

高普領利物浦打出9連勝，如今追至僅落後曼城1分。（Getty Images）

曼城餘下9場對手：



4月2日：般尼（作客）

4月10日：利物浦（主場）

4月17日：狼隊（作客）

4月21日：白禮頓（主場）

4月23日：屈福特（主場）

5月1日：列斯聯（作客）

5月7日：紐卡素（主場）

5月15日：韋斯咸（作客）

5月22日：阿士東維拉（主場）



利物浦餘下9場對手：



4月2日：屈福特（主場）

4月10日：曼城（作客）

4月17日：阿士東維拉（作客）

4月20日：曼聯（主場）

4月24日：愛華頓（主場）

4月30日：紐卡素（作客）

5月7日：熱刺（主場）

5月15日：修咸頓（作客）

5月22日：狼隊（主場）



英超下周直播賽程：

英超下周直播賽程（01美術製圖）

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