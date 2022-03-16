歐霸．人物誌︱馬迪爾迷失奧脫福　曼聯淪落金童西維爾笑着重生

安東尼馬迪爾（Anthony Martial）曾是被曼聯捧在手心的金童，不知由什麼時候開始，他的臉上失去笑容，場上表現愈來愈差，逐漸失去正選位置。

他受訪時聲稱，純粹是外人不了解，惟承認：「我在曼聯失去了對足球的熱愛。」



這個開心樣子的馬迪爾，曼聯球迷多久沒有見過？（Getty Images）

2015年9月，馬迪爾以5800萬英鎊轉會費由摩納哥轉投曼聯，打破當時20歲以下球員轉會費紀錄。加盟後迅速融入球隊，攻入11個聯賽入球，各賽事共入17球，均為該季隊中第一，當時的他臉上總是在笑。

怎料下一季紅魔舵手換成摩連奴，馬迪爾漸由正選變後備，表現開始滑落。好不容易捱過摩帥任期，蘇斯克查上任後他上陣時間變多，表現也有好轉，無奈上季斷續受傷患困擾，3月已提早收咧，去到今季又回到熟悉的後備席。他也許已受夠，當蘭歷克上任，二話不說跟對方講：「我想走。」

蘇斯克查一度令馬迪爾復甦。（Getty Images）

只想好好踢足球

「蘭歷克跟我說，『如果你想留下來，以你的訓練方式，若你能保持此水平，會獲得上陣機會。』但我想換個新環境，去另一間球會」。馬迪爾如願獲外借到西甲球會西維爾，士別51日，即將隨隊作客韋斯咸的他臉上再次掛上陽光笑容，馬迪爾對此不以為然，「只是人們不認識我，有時你見我無笑，如果你問認識我的人，都知道我平日總是在笑。」

「落到球場無笑，並不反映我的心情。我只是專注，嘗試做到最好而已。人們可以有他們的想法，我是OK的。」他不在乎別人想法，時間不等人，不經不覺已經26歲，馬迪爾只想好好踢足球。

在西維爾，馬迪爾再次愛上足球，招牌入球慶祝動作再現。（Getty Images）

迷失在曼徹斯特

「對我來說，最佳選擇就是落場比賽，再次享受足球。」他承認，「我在曼徹斯特時，稍為失去對足球的熱愛，因為我沒有機會上陣。」事實上，馬迪爾就算被貶後備，仍有不少上陣機會，他水平突然急滑坡至今仍是個謎，曼聯曾指控場外紀律問題，導致馬迪爾表現滑落。

來到西班牙，換個環境，一切變得美好，「我在西維爾感覺很好，這個城市好極了，我們是支優秀球隊，對我來說便是完美。我在踢足球，所以我很開心。」可是開心設有限期，他僅外借到季尾。

馬迪爾效力的西維爾在歐霸16強遇上韋斯咸，首回合主場小勝1：0。（Getty Images）

馬迪爾定下目標，希望參與年尾的卡塔爾世界盃決賽周，「這是我在這裏的原因，我想踢足球……我需要顯示我的質素和入球能力。」西班牙與英格蘭足球風格大不同，他的西班牙語又是「有限公司」，球場內外馬迪爾均在努力適應，「我努力嘗試適應，盡量好好享受。」

周四深夜四時西維爾歐霸16強次回合作客韋斯咸，將會是馬迪爾外借近兩個月來首度重返英國作賽。首回合剛傷癒的他後備上陣15分鐘，西維爾憑艾哈達迪的入球1：0小勝。熱切期待重拾比賽熱情的他，今仗再次在英倫球迷面前一展身手。