英超︱利物浦爭標關鍵戰作客阿仙奴勢缺沙拿　仲有兵工廠殺手祖達

英超榜首曼城作客水晶宮痛失兩分，利物浦能否進一步收窄差距，全賴周中作客阿仙奴一戰結果。關鍵一戰前紅軍卻傳來噩耗，隊中首席射手沙拿很大機會因傷缺陣。

聽到這消息，阿仙奴球迷相信都會很開心，不過有網民再次借槍手中堅賓韋特（Ben White）冷嘲熱諷，指兵工廠不宜過早高興。



沙拿對阿仙奴應不能上陣，兵工廠球迷心情會否像看到南野拓實近門射失的賓韋特一樣？（網上圖片）

沙拿今季在英超已射入20球，在射手榜遙遙領先，周日（13日）對白禮頓一仗，他射入十二碼後不久傷出，賽後領隊高普指他在主射十二碼前的一次射門期間拉傷，罕有地提早退下火線。周一紅軍操練，沙拿未有露面，令他周三深夜作客阿仙奴上陣機會大減。

今場比賽對利物浦以至今季爭標形勢均極為重要，事關曼城剛作客水晶宮失分，領先優勢由6分變4分，假如對阿仙奴全取3分，紅軍更會追貼至只落後1分。4月10日利物浦與曼城會在伊蒂哈德球場正面交鋒，在此之前，阿仙奴有機會成為今季「造王者」。

沙拿向領隊高普展示受傷位置。（Getty Images）

大戰當前王牌沙拿或無法上陣，有網民拿出聯賽盃四強首回合尾段南野拓實近門射失後，阿仙奴中堅賓韋特向着對方得戚大笑的照片，諷刺：「當阿仙奴球迷聽到沙拿不能上陣時的樣子」，下一張圖便是聯賽盃四強次回合另一紅軍前鋒祖達慶祝入球的模樣，提醒阿仙奴球迷切勿開心得太早。

的而且確，阿仙奴是祖達最喜歡的對手之一，生涯10次面對兵工廠攻入7球之多，僅次11次對陣攻入8球的李斯特城。如果只計算加盟利物浦後數據，祖達英超3次面對槍手每次都有波入，共取得4入球；加上去季及今季聯賽盃3度交手，收獲兩球，6場比賽共入6球，當中最難忘當然是聯賽盃次回合作客阿仙奴梅開二度，領軍殺入決賽，同時令賓韋特嘲笑南野拓實一幕不時被舊事重提。

祖達在聯賽盃四強次回合梅開二度，領利物浦2：0擊敗阿仙奴。（Getty Images）

阿仙奴近況不俗，英超聯賽連勝4場，已非季初一度跌至榜尾時軍心渙散模樣，搶得正選的門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）演出更是如有神助。

然而聯賽8連勝的利物浦，擁有全英超最強大的前線火力，至今攻入73球冠絕英超，就算沒有沙拿，陣中尚有分別攻入12球並列次席射手的祖達和文尼，新加盟的迪亞斯戴亞斯亦火速融入球隊，加盟後盡展級數。此外，紅軍陣中尚有剛傷癒的巴西前鋒法明奴，跟祖達一樣，此子同樣對阿仙奴時格外醒神，英超12次面對兵工廠攻入8球，另有3次助攻。