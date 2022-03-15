英超｜曼城強攻水晶宮悶和收場　哥帥「賴地爛」領先優勢所餘無幾

英超衛冕球隊曼城在凌晨聯賽作客遇上本季另一剋星，再度失分。

「藍月亮」造訪水晶宮，全場主導形勢與攻勢，可惜兩度中柱，結果互交白卷。領隊哥迪奧拿賽後認為球隊表現無懈可擊，弊在「地爛」。再度失分，爭標形勢白熱化。



曼城賽前在聯賽只負3仗，包括被熱刺雙殺，另一仗是主場不敵水晶宮。今回造訪水晶宮，一樣「冇運行」。曼城主場控球達74%，14次射門較主隊多逾一倍。

哥迪奧拿稱細心看看草地，便會發現質素不佳。（Getty Images）

曼城失分，除了多得水晶宮門將古亞達表現出色，也因為門柱。祖奧簡斯路上半場30碼左右施冷箭中柱，拿樸迪近門補射「炒飛機」。

下半場奇雲迪布尼窄位施射又中遠柱彈出，馬列斯趨前補一腳，又剛好被古亞達翻身擋出。貝拿度施華門前接應基亞利殊傳中，又僅僅差一步而落空。

貝拿度施華只差少許，錯失入球機會。（Getty Images）

曼城本季賽程受疫情影響較少，約兩個月前曾在榜首領先十多分，但近仗失分，現時較利物浦多賽1場，領先優勢只餘4分。利物浦周中作客阿仙奴如全取3分，更會只剩1分。



哥迪奧拿賽後表示曼城發揮出色，失分原因不在己方，「攻勢多，失去控球少，數據反映了。在一個不太好的球場，表現很好了。草地狀况並不完美，對手佈防亦很深」。

簡斯路上半場勁射中柱。（Getty Images）

對於爭標形勢轉趨白熱化，哥迪奧拿保持冷靜：「我講過很多次，領先14分但多踢兩場那時也說過，還有很多場賽事在前頭。」曼城下一仗聯賽將在4月２日作客般尼，接着便上演本季冠軍關鍵戰，4月10日主場對利物浦。

曼城的領先優勢餘下4分，兼較利物浦多踢一場。（美聯社）

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