普巴征戰歐聯期間家中遇劫　被偷「貴重物品」懸紅捉賊︱足球熱話

效力曼聯的法國中場普巴透露，在歐聯16強次回合比賽期間，其住所被劫，「失去了比家中任何物件都昂貴的東西。」



曼聯於歐聯16強不敵馬德里體育會出局，中場保羅普巴於次回合主場賽事中後備上陣，但仍無法扭轉敗局，更屋漏偏逢連夜雨。

這位法國中場在社交媒體上透露，就在自己比賽期間，其住所被入屋爆竊，而當時他的兩名兒子均在屋內，幸沒有受到任何傷害。

普巴在歐聯比賽期間，家中被入屋爆竊。（Getty Images）

普巴在Twitter上寫道：「昨晚當孩子在睡房睡覺時，我們的家被破壞及爆竊，這是我們全家人遭遇過最可怕的惡夢。」他表示賊人在他家逗留少於5分鐘，卻偷走了比家中任何物件都昂貴的東西，「就是我們的安全感。」

原來賊人相當蠱惑，特別選擇在比賽最後階段時行動，確保普巴不在家中。普巴在得悉事件後，跟老婆匆忙回家，「我們當時不知道孩子是否安全無恙。作為一個父親，世界上沒有比無法保護自己的孩子更糟糕的感覺，我真誠地希望沒有人會經歷我昨晚那種感受。」

普巴在文尾稱，會自己出錢懸紅捉賊，希望會有人願意提供線索。據英國媒體報道，曼聯正跟隊中所有球員商討，加強他們家中的保安設施；紅魔過去已有連迪路夫及連格等人被劫。