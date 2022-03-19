網球｜費達拿天下父母心　為烏克蘭兒童捐逾390萬助學

俄烏戰事持續，烏克蘭烽火連天，正在養傷的瑞士網球球星費達拿坦言「心碎」，在Twitter表示透過名下基金會捐贈50萬美元（約391萬港元），希望為烏克蘭兒童提供繼續上學的機會。



40歲瑞士名將費達拿，自俄烏衝突以來首度公開發聲表態，在Twitter撰文：「我與家人看到烏克蘭當地的照片，感到非常震驚，尤其看到一些無辜民眾，活在戰火中受到嚴重影響，我們都心碎了，並支持和平。」

因傷久別賽場的費達拿首度表態支持和平。（Instagram）

費達拿與妻子育有兩對雙胞胎，為人父母感同身受，「我們將為烏克蘭兒童提供援助，目前大約有600萬小孩失學。我們深知現正是提供教育的關鍵時刻，我們願意幫助他們度過當前難關。透過費達拿基金會，我們將捐贈50萬美元（約391萬港元）支持受到戰爭影響的小孩，為他們提供繼續上學的機會。」

費達拿撰文表示捐款幫助烏克蘭兒童。（截圖）

網壇「三巨頭」中，即將重登世界球王的塞爾維亞名將祖高域，早前率先力挺烏克蘭。返國參戰保衛家園的退役好手史達賀夫斯基（Sergiy Stakhovsky）透露，祖高域私下仗義協助，表示希望支援烏克蘭，不論在財政上或其他方面，讓他非常感動。如今費達拿也站出來用實際行動聲援，獲得球迷熱議與肯定。