網球｜祖高域重奪世界第一　麥維迪夫自爆後道出三巨頭過人之處

網球男單世界第一之位，換人不足一個月又有變化，祖高域再度「歸位」。
俄羅斯球手丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）在印第安納威爾斯大師賽（Indian Wells Masters）16強爆冷出局，下周公布的最新世界排名將會讓位，「一哥」地位保持僅3周。祖高域雖然未能參賽，但計算分數後將會重奪世界第一。
丹尼麥維迪夫本有機會多添分數，穩固一哥地位。祖高域上月在杜拜網賽意外8強止步，復因拒絕接種疫苗，無法赴美出戰印第安納威爾斯大師賽及邁阿密公開賽兩項ATP 1000賽事，變相讓出世界排名第一位置。
強敵缺席，但麥維迪夫未能把握。他在16強的對手、法國老將蒙菲斯（Gael Monfils），正是烏克蘭「一姐」絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）的丈夫。二人激戰超過兩小時，麥維迪夫先取一盤6：4下，以3：6、1：6連輸兩盤被反勝。
麥維迪夫未能進入8強，在今次賽事僅得45分，但要扣除去年3月獲得的250分，下周更新排名時分數因此減少。而祖高域分數未有變動，因而在下周重上世界第一。
麥維迪夫在本月初終結祖高域的一哥地位，成為近18年來第5位登頂球手，惟他在位僅3周，便要讓位。
今仗賽後，他坦言相比男單「三巨頭」祖高域、費達拿與拿度超凡之處，自己仍有不及：「當我表現最佳，任何球手都難以挫敗我，最困難是持續表現出來。他們三人不論場地與狀態，經常可以獲勝，甚至勝出瘋狂的賽事。」
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