網球｜拿度力戰三盤晉級19連勝晉4強　基域奧斯不改壞孩子性格

「泥地王」拿度與澳洲「壞孩子」基域奧斯爭奪印第安威爾斯網球賽的4強席位，二人合演一場精彩賽事，結果拿度力戰超過兩個半小時晉級。

只要有「壞孩子」的賽事，必定增添不少話題性，基域奧斯的臭脾氣不改，今仗罵球迷及怒擲球拍。



35歲的拿度（Rafael Nadal）挾今季19連勝的氣勢，在印第安威爾斯網球賽8強鬥「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）。

拿度開季16連勝銳不可擋 退出邁阿密大師賽備戰法網

今仗戰情緊湊，二人首盤已戰至「Tie Break」分勝負，拿度在細分「派蛋」拿下首盤。基域奧斯在第二盤拿度最後一個發球局，把握機會破發，盤數追成1：1平手。決勝盤爭持依然激烈，拿度幾經辛苦在第7局破發，結果以6：4拿下決勝盤，力戰2小時46分鐘晉級4強，將與同鄉艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）交手。

拿度力戰3局淘汰基域奧斯，連勝紀錄增至19場。（Getty Images）

為了打破拿度的連勝走勢，基域奧斯出盡法寶，首盤使出下手發球，拿度卻早有準備，隨即衝前打出一板直線致勝。這名澳洲「壞孩子」第二盤重施故技，再度下手發球，終於取分而回，可惜不足以助他擊敗拿度。

基域奧斯球技出色，但一直被他的臭脾氣所影響，發揮飄忽。今仗除了與拿度合演精彩一仗外，他也將自己的「壞孩子」本色發揮得淋漓盡致。基域奧斯一向是惹火人物，當他準備發球時，在場球迷報以噓聲，縱然球證曾經呼籲球迷克制，但未見收歛，這名「壞孩子」其後忍無可忍，隨即以粗口回敬，球證立即向他罰分。

基域奧斯難改壞孩子性格，今仗多次發火。（Getty Images）

當基域奧斯準備發球時，球迷再度起哄，他隨即轉向看台質問觀眾為何這麼喜歡聊天，前排觀眾隨即卸責，望向身旁，原來就是荷里活影星賓史迪拿（Ben Stiller），基域奧斯幽默地指向對方表示：「我要唔要教佢做戲？NO！」

基域奧斯憾負後，情緒忍不住，向地下怒擲球拍，整塊球拍飛向場邊的球僮，幸好小球僮及時走避，否則不堪設想。

基域奧斯落敗後怒擲球拍發洩。（Getty Images）

You’re a disturbing sad boy who has no business being granted any WC to an ATP event 🤡 pic.twitter.com/4MtbLePVDG — Matthew. (@MFallingStar18) March 18, 2022

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