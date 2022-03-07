網球｜祖高域短訊關心烏克蘭退役球手　願提供一切支援

國際體壇十分關注烏克蘭的情況，不少烏克蘭運動員亦是被關心的對象。退役網球員史達賀夫斯基，早前忍痛返回祖國，保衛家園，祖高域一個暖心的短訊，使他大為感動。
烏克蘭球手史達賀夫斯基（Sergiy Stakhovsky），今年初在澳洲網球公開賽外圍賽出局後，宣布結束19年職業生涯。
俄羅斯上星期揮軍入侵烏克蘭，這名現居於匈牙利的退役球手，決定返回祖國，史達賀夫斯基早前曾經接受訪問，講述回國走上前線的經歷。網壇得知他的事跡後，祖高域（Novak Djokovic）亦關心他的動向。
史達賀夫斯基透過Instagram發文，上載一張祖高域關心他的截圖，祖高域問候對方是否安好，如今是否在戰場。祖高域其後向這名烏克蘭球手表達其掛念之情，祝願一切盡快平息，祖高域更希望支援烏克蘭，不論在財政上或其他方面。史達賀夫斯基以心心及合十的表情符號，並向對方報平安。
史達賀夫斯基早前接受訪問時，坦言回國是個非常困難的決定，「我的父親及兄弟皆在烏克蘭，我需要保護他們，若果不回去我會感到自責，當我跨越邊境的一刻，是個重大的心理關口，因為我有可能不能回來。當我離家時，沒有特別與子女道別，我只是親吻他們然後離開。」
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