網球｜艾莎蘭卡失控爆喊無法開波　裁判承認情況不正常兼從未見過

白羅斯球手艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）突然在比賽期間爆喊，情緒失控，無法開波。裁判也罕見地走下來，到底線關心艾莎蘭卡，對方仍然哭着，不停地說抱歉。
對手萊巴姬娜（Elena Rybakina）向裁判查問艾莎蘭卡的情況，裁判表示這事不正常，而且從未遇過。比賽拖延了兩分鐘多後，艾莎蘭卡恢復比賽，最後她直落兩盤輸波。
美國印第安納威爾斯大師賽，一而再見到球手淚灑球場的場面。繼日前大坂直美被觀眾辱罵後流淚，昨日（14日）到艾莎蘭卡在32強對萊巴姬娜期間情緒崩潰。
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當時是第2盤的第5局，屬於艾莎蘭卡的發球局。雖然艾莎蘭卡落後盤數0：1，但兩人在第2盤戰至2：2，形勢不算太差。據報，艾莎蘭卡在「雙錯誤」後突然情緒激動地哭起來，無法再開波。
裁判在席上詢問艾莎蘭卡有沒有需要幫助，對方沒有回應，繼續哭着。裁判落到場上，行到艾莎蘭卡身邊，問她發生什麼事，要不要幫忙。艾莎蘭卡不停哭着說「對不起」，表示可以繼續比賽。現場球迷鼓掌，向她送上支持。
Azarenka please don't make it again stop crying 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/xhRrFR8n2C— ¡Siempre Hala Madrid! (@SR4_madrid_CR7) March 15, 2022
萊巴姬娜在另一邊場區一頭霧水，不知艾莎蘭卡何為突然崩潰。裁判走去跟萊巴姬娜解釋，表示剛才去看看艾莎蘭卡是否可以繼續。萊巴姬娜問：「這種情況正常嗎？」裁判答她：「這不是正常的，我去看看她是否可以，這是我第一次遇到。」
擾攘了兩分鐘多，比賽重開。最終，艾莎蘭卡在第2盤輸4：6，加上首盤輸3：6，直落兩盤被淘汰，暫時未知艾莎蘭卡突然痛哭的原因，外界估計她是不滿自己的表現。
【艾莎蘭卡突然爆喊片段】
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