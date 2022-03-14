網球｜拿度開季16連勝銳不可擋　退出邁阿密大師賽備戰法網

西班牙名將拿度踏入2022年強勢停不了，他周日（13日）出戰印第安泉大師賽64強，在決勝盤一度落後下，終以總盤數3：1擊敗美國球手哥達（Sebastian Korda），取得今季16連勝，晉身32強。
3屆賽會冠軍、4號種子拿度在首盤以6：2先拔頭籌，次盤卻遇上考驗，連續遭對手破發，被對手以6：2扳平戰局。決勝盤，拿度一度落後局數2：5，其後頂住壓力連贏4局，將比賽逼入「搶七」，最終以總盤數取勝3：1擊敗21歲的哥達。
拿度雖然取得今季16連勝，他坦言今仗卻是開季以來最差一場比賽，並稱讚對手說：「我為哥達感到遺憾，他表現出色、侵略性十足，很難控制他的回球，他今天或許比我更配得上這場勝利。」
拿度表示今場的發球和正拍都不在狀態，「不過我一直努力戰鬥，最後通過了考驗。」他將在下輪與英國球手伊雲斯爭入16強。
拿度贏得生涯在ATP賽事的第399勝，有機會成為男子網壇史上唯一達到400勝的球員。今站比賽結束後，他表示會暫時休息備戰法網，不會參加下一站ATP1000級別的邁阿密公開賽。
除了拿度外，早前祖高域因疫苗入境問題，宣布未能出戰邁阿密公開賽；應屆澳網球后芭迪（Ashleigh Barty）也落實不會出戰今屆賽事。
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