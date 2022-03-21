田徑︱瑞典撐竿跳小鮮肉13日內兩破世績　委內瑞拉彈弓人再創歷史

在塞爾維亞貝爾格萊德舉行的室內田徑世錦賽，成為兩位東京奧運金牌得主再度改寫世界紀錄的舞台。



來自委內瑞拉的「彈弓人」尤莉馬洛夏絲（Yulimar Rojas），在去年奧運時以15.67打破塵封26年的世界紀錄，成為委內瑞拉史上首個奧運奪金的女將。

她周日參與室內世錦賽三級跳決賽，首跳成績已遠超其他運動員，但一直未能刷新自己保持的15.42米室內世績。

洛夏絲於今屆室內世錦賽打破世界紀錄。（Getty Images）

來到最後一跳，洛夏絲在全場觀眾打氣助威下，跟着節奏大步邁進，終跳出15.74米成績奪冠，以0.31米打破室內世績之餘，更將世界紀錄再推高0.07米。其實由跳落沙池一刻，洛夏絲還未待正式結果出爐，她已深知自己創造了新紀錄，她激動地歡呼及在場內狂跑慶祝。

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這亦是洛夏絲第6個世界冠軍頭銜，她除了在今次賽事及東京奧運奪金，還分別於2016、2018年室內世錦賽，與2017、2019室外世錦賽封后。她賽後揚言，未來要跳入16米大關。

En su propia liga 💫@TeamRojas45 🇻🇪 destroys her own world indoor record by more than 30cm to set an outright world record of 15.74m and claim triple jump 👑 in Belgrade!#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/GZEeSoNGKr — World Athletics (@WorldAthletics) March 20, 2022

至於21歲瑞典撐竿跳「小鮮肉」杜普蘭迪斯（Armand Duplantis），雖已在去年東京奧運封王，也在今月7日才以6.19米刷新世績，但一直跟世錦賽冠軍無緣。他結果同樣在終極一跳，改寫世界紀錄。

杜普蘭迪斯在兩周內兩度打破世界紀錄。（Getty Images）

杜普蘭迪斯在比賽中連續4次試跳——5.60米、5.85米、5.95米及6.05米都輕鬆過關，更已提早鎖定金牌。他決定繼續挑戰自己，試跳6.20米，在首兩次失敗下，他在第3次試跳時身體雖一度觸碰橫桿，但橫桿最終未有跌下，他再將自己保持的世界紀錄推高0.01米。

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生涯第4度破世績，但首次在世錦賽奪冠，杜普蘭迪斯賽後表示：「在兩周內打破兩次世界紀錄，我沒有什麼好投訴的。只有天空才是我的上限。第一次跳過6.20米，這種感覺很難形容，這是我只曾幻想過的情景。」