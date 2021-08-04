東京奧運︱瑞典撐竿跳小鮮肉奪金卻留憾　出身田徑世家棄代表美國

21歲的瑞典撐竿跳「小鮮肉」杜普蘭迪斯（DUPLANTIS Armand）昨晚（3日）成為東京奧林匹克體育場焦點。實力超班的他即使提早鎖定冠軍，卻堅持挑戰自己保持的世界紀錄，雖最終未能如願，已贏盡在場所有人的掌聲。



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杜普蘭迪斯在男子撐竿跳決賽，輕鬆只用一次機會就跳過6.02米。第二名的美國運動員尼爾遜（NILSEN Christopher）於同樣高度3次試跳全部失敗，意味杜普蘭迪斯已提早鎖定金牌。

杜普蘭迪斯早早已穩奪金牌，但決定上演一場「個人騷」。（Getty Images）

撐竿跳決賽是昨晚最後一項賽事，差不多在場所有工作人員都在「等收工」，然而杜普蘭迪斯仍決定要全場人陪他「加班」。皆因他仍有機會試跳6.19米，把自己保持的6.18米世界紀錄再度推前。

他有3次試跳機會，第一跳他輕鬆越過橫竿，身體明顯跟橫竿有一段距離；但下墜時胸口不小心擦到橫竿，僅僅失敗。

這一跳似乎有點動搖了其信心，第二跳前他望向場邊搖了搖頭，舒一口氣再助跑跳起，卻連竿到沒越過。

最後一跳，他待風靜下來，再跟着全場掌聲的節奏跑動，再度超越橫竿，可是這次膝頭不爭氣，又碰跌了橫竿，無緣打破世界紀錄。

杜普蘭迪斯差點再打破自己保持的世界紀錄。（Getty Images）

即欣賞瑞典撐竿跳「小鮮肉」杜普蘭迪斯場上英姿：（按圖放大）

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雖然全場人都因杜普蘭迪斯而遲了「下班」，他最終卻未能刷新世績，但他跌落軟墊的一刻，所有人不論對手、教練、記者都報以熱烈掌聲，向他的挑戰精神致敬。「總算比完賽了，鬆了一大口氣，我能感受到大家的期待。」他賽後有點失落。

這位年僅21歲的田徑界新星，是世界冠軍及歐洲冠軍，去年已曾於1周內兩度打破世界紀錄。他分別於世界田徑室內巡迴賽波蘭站、做出6.17米打破塵封6年室內撐竿跳世績；轉戰格拉斯哥站再創新猷，跳出6.18米世界紀錄，保持至今。

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杜普蘭迪斯被視為新「鳥人」，未來仍大把機會刷新世績。（Getty Images）

瑞典撐竿跳「小鮮肉」杜普蘭迪斯場外入型入格：（按圖放大）

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拒絕代表美國的「原因」

這位「小鮮肉」在美國路易斯安那州（Louisiana）出生和長大，來自運動世家。父親格力 （Greg Duplantis）曾是美國隊撐竿跳代表、母親海倫娜（Helena）則是瑞典七項全能選手。杜普蘭迪斯由父親指導撐竿跳，卻選擇代表母親的家鄉瑞典參賽。

被記者問起原因，杜普蘭迪斯說：「我為代表瑞典而感到驕傲。」他受訪時多用瑞典語回應，而非英文；也跟瑞典模特兒約會、揸瑞典車，原因顯而易見。

不過屈居亞軍的美國選手尼爾遜就給出另一個答案：「若我媽媽是另一個國籍的話，我也會毫不猶豫代表那個國家。這不是因為我不愛美國，而是美國隊競爭太大了，代表其他國家，更容易參加奧運。」

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杜普蘭迪斯雖然在美國出生，但最後選擇代表瑞典參賽。（Getty Images）

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